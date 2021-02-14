Ансамбль "Древо" из села Крячковка на Полтавщине – настоящая легенда среди исполнителей украинской народной песни. За 60 лет своего существования они стали мощной школой многоголосного пения,

Ансамбль вдохновил на создание многих фольклорных коллективов, которые популяризируют народную песню по всей Украине и за рубежом.

К теме Как работы Пикассо и Малевича оказались в украинской Пархомовке: детали

"Древо" поет многоголосием. Эта техника пения заключается в одновременном звучании в хоре нескольких самостоятельных голосов, что наслаиваются друг на друга, создавая эффект полифонии.

Главной чертой многоголосных песен есть мелодичная выразительность и самостоятельность каждого из голосов. А импровизационная манера исполнения дает простор для разнообразных вариаций пения той самой песни.

По сути, каждое многоголосное исполнение является новым и неповторимым. Народное многоголосие, или полифония, является культурным наследием Украины.

История ансамбля

Старшие жители села Крячкивка, что в 20 километрах от Пирятина, помнят, как при их детства в селе пели чуть ли не все и везде: и старые, и малые, и дома, и в поле.

Народные песни продолжали звучать в Крячковке даже в советские времена, когда велась борьба с национальной идентичностью украинцов и традиционная культура была отброшена на обочину.

Тогда же запрещалось и в церковь ходит, то уже они украдкой. А ходим – запели. К знакомым, кто приглашал, мы туда ходили, щедривки пели, колядки,

– рассказала Нина Рева, руководитель ансамбля.

Ансамбль "Древо" был основан в 1958 году по инициативе музыковеда, этнографа и руководителя фольклорных экспедиций Владимира Матвиенко.

После того как в 1970 году "Древо" записали на магнитную ленту, ансамбль стал известным: сначала в узких кругах фольклористов, потом на весь СССР, а впоследствии и за рубежом.

Как живет "Древо" сегодня

Ансамбль из Крячковки стал непременным участником различных концертов, фестивалей и конкурсов. Его учениками считают себя многочисленные деятели культуры, певцы, актеры, режиссеры, этнографы.

Интересно! Среди них – Нина Матвиенко, Евгений Ефремов, Наталья Половинка, Сергей Ковалевич, Марьяна Садовская, Надежда Тарнавская и другие.

Сегодняшний состав "Древа" – уже четвертый. Старшие участники ансамбля уходят в мир иной, их место занимают молодые. Из-за возраста участников ансамбль уже не ездит за границу и в отдаленные точки Украины.

Поэтому, чтобы услышать это многоголосое пение вживую, стоит хотя бы раз приехать в Крячковку – например, на ежегодный фестиваль "Древо рода кобзарского".

Больше об ансамбле "Древо": смотрите в видео Ukraиner​

Справка. Ukraиner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.