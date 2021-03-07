О 8 Марта ходят разные легенды – это и годовщина митинга проституток, день рождения Клары Цеткин, праздник весны и красоты. Первые два уже опровергли историки, осталось еще несколько.

Проститутками век назад обзывали любого, кто посмел выступить за права женщин, ну а день рождения у Клары Цеткин в июле. Но как быть с праздником весны и красоты?

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Миф 1. Восьмое марта – праздник красоты и весны

Специалисты отмечают, что прежде всего 8 Марта – это Международный день борьбы женщин за свои права. Сначала этот праздник так и задумывался, а "весна и красота" – это искаженный смысл.

Еще 100 лет назад женщины большинства стран мира не имели права на:

образование;

права голоса;

возможности владеть имуществом;

заниматься детьми, если против этого мужчина.

Неудивительно, что женщин это не устраивало. Поэтому в Копенгагене в 1910 году состоялся съезд социалисток – представительниц 17 стран, которые по предложению Клары Цеткин ежегодно весной должны праздновать день солидарности женщин.

Тогда произошла так называемая первая волна феминизма, когда женщины не только остро осознали свою бесправность, но и начали требовать прав для себя.



Клара Цеткин / Фото Getty Images

"8 Марта – это отдать честь тому, что 100 лет назад женщины боролись за те права, которые я имею – получать высшее образование, возможность передвигаться в публичном пространстве без сопровождения мужа или водить транспортные средства", – подчеркнула Тамара Марценюк, кандидат социологических наук.

Первыми открытками к празднику стали революционные плакаты. В ранние советские времена птицами и подснежниками тоже еще не пахло – доминировала тема труда пролетарок. А "няшные" картинки появились уже значительно позже.

Революционные плакаты / Фото Livejournal

Миф 2. Восьмое марта – советский праздник

Социологи отмечают, что в начале советских времен женщинам дали очень много прав. Впрочем, это было фейковое равенство. На самом деле женщины не имели возможности выбирать – они должны были работать на благо государства.

Тогда произошло его огосударствление. Сначала большевики, а впоследствии и советская власть присвоила этот праздник. Уже после произошло "одомашнивание", когда в 1965 году этот день стал выходным.

Постепенно 8 Марта превратилось из даты прав женщин в дату, которая посвящена к весне, красоте и нежности,

– рассказала социолог Марценюк.

"Произошла полная деполитизация этого первоначально политического праздника. Утрачен революционный характер", – добавила исследовательница женской истории Оксана Кись.

Миф 3. 8 марта празднуют только в постсоветском пространстве

На самом деле это международный праздник. ООН признал его еще в 1977 году. Они каждый год выбирают новую тему для празднования Международного женского дня.

Справка. Тема ООН 2021 года – это роль женщин в постковидном обществе.

А вот, например, в США нет конкретной даты – у них есть месяц прав женщин, когда в разных государственных институтах и бизнесе к этому привлекают внимание. Там также тысячи людей выходят на марши в марте, чтобы продемонстрировать солидарность с этим вопросом.



Марши за права женщин в США / Фото VOA

Миф 4. Праздник устарел и его надо отменить

В райцентре Коломыя на Ивано-Франковщине, в 2013 году городские чиновники отменили 8 Марта. Прокомментировали это тем, что "этот праздник не способствует духовному обогащению украинцев".

"Это лишь свидетельство невежества местной власти, которая декларирует отказ от принципов гендерного равенства. Я бы не называла 8 Марта рудиментом советской эпохи", – считает Кись.

Обратите внимание С каждым годом все меньше: сколько украинцев празднуют 8 Марта

Миф 5. Поздравлять женщин уже не нужно

В 1972 году советское центральное телевидение провело опрос относительно желаемого подарка на 8 Марта и тогда все было просто – чтобы мужчина убрал в квартире, подарил цветы или книгу.

Впрочем, дарить цветы уместно всегда, когда есть желание и потребность сообщить этому человеку, что он вам не безразличен. Это великое лицемерие чествовать женщин один раз в год, когда женщины работают, как и мужчины, – круглый год.



Лицемерие – чествовать женщин раз в год / Фото Vseosvita

Однако это будет неуместно, когда руководитель учреждения своим сотрудницам подарит косметические наборы – так он словно намекает, что ценит не за их профессионализм, а за красоту.

Миф 6. Женщины и без того равноправны с мужчинами – специальный день не нужен

► Большинство женщин получают за ту же работу, которую выполняют мужчины, гораздо меньшие деньги.

► Женщины подвергались гендерной дискриминации и до сих пор подвергаются в военной сфере сексуальным домогательствам. Оно касается не только какой-либо работы, но и сферы образования. Впрочем, не существует разделения на "женские" или "мужские" профессии. Любой может быть, например, флористом или пилотом.

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► Ну, и контраргумент тем, кто сейчас говорит, что женский день существует, тогда почему нет мужского. А он, оказывается, есть и отмечается 19 ноября. Суть праздника немного другая – мужской день придумал врач, чтобы обратить внимание на здоровье.