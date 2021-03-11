НАЗК склало 6 протоколів на Тупицького та ще трьох суддів КСУ
Нацагентство з питань запобігання корупції склало 6 протоколів на 4 суддів Конституційного суду. Серед них – скандальний Тупицький.
Источник:Укрінформ
Протоколи стосуються вчинення суддями адмінпорушень. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
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Хто із суддів КСУ провинився
- суддя Мойсик;
- суддя Сліденко;
- суддя Завгородня;
- суддя Тупицький.
Перезавантаження Конституційного суду
У березні 2021 року голова офісу Президента заявив, що незабаром розпочнеться повне перезавантаження КСУ. Першим кроком буде зміна його керівника.
Що цьому передувало
- Наприкінці жовтня 2020 року КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Таке рішення розкритикували і українське суспільство, і міжнародні партнери.
- Офіс генерального прокурора 28 грудня 2020 року надіслав поштою повідомлення про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому в підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- 29 грудня Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького з посади глави КСУ, а наприкінці лютого 2021 року зробив це знову – до 28 березня. Але суддя продовжує отримувати зарплату.
Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу
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