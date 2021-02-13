Жилой район Бахмута накрыло вражескими "Градами" 13 февраля 2015 года. Тогда снаряды повредили десятки домов, школу и детский сад.

В тот день погибла дочь Марины Кремезной. Женщина шла в садик за младшей дочерью, с собой взяла и старшего ребенка. И добежать до дома не успела. Погибла от ранений, закрыв собой Майю.

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Она рассказала – первое, что увидела, когда очнулась – маму.

Я думала она жива. Я ее звала, но она не реагировала,

– поделилась дочь погибшей.

В тот день погиб также одноклассник Майи. Еще семь человек получили травмы. Впоследствии в память о трагических событиях 2015 года на территории местной школы открыли памятный знак.



Почтение памяти погибших во время обстрела Бахмута / Фото Донецкой ОГА

Почтение памяти

На этой неделе также почтили память погибших во время обстрела Краматорска. 10 февраля 2015 года в полдень в городе прогремело несколько взрывов с интервалом в 30 минут.



Почтение памяти погибших во время Краматорске / Фото Донецкой ОГА

В тот день боевики накрыли Краматорск из крупнокалиберных систем залпового огня. Осколки снарядов падали прямо на дорогу. Елена Грамова скрывалась от обстрелов в подъезде.

Запустили 32 ракеты

Выпустили 32 ракеты, часть из них упала на местный аэродром. Другие – попали в центр города, повредив 41 здание.

Во время обстрела пострадал Максим Сало. Мужчина рассказал, что в тот день пошел на прием к врачу. Услышал взрывы. И вдруг перед собой на уровне головы увидел вспышку, которая ослепила его.

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Всего с обстрела в Краматорске пострадали 63 человека, 17 – погибли. В память о погибших несколько лет назад в городе установили мемориальный знак. На стеклянном кубе нанесли строки "Сколько еще людей должны погибнуть?" и отчеканили имена погибших.