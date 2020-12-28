Еще 6 дел о лжи в декларациях закрыли: среди них Филатов и судья КСУ
Правоохранительные органы закрыли еще 6 дел касательно лжи в декларациях чиновников. В частности, среди них есть бывшие народные депутаты, судья Конституционного суда и мэр Днепра Борис Филатов.
Уголовные производства закрыли из-за решения Конституционного суда, которое отменило наказание за ложь в декларации. Об этом сообщили на странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в фейсбуке.
Внимание В законе о лжи в декларациях нет баланса, – юрист
В частности, закрыли производство в отношении таких лиц:
► Игорь Шкиря. Народный депутат восьмого созыва. Он не задекларировал имущество на общую сумму 63 миллиона гривен, в частности:
- 6 земельных участков, принадлежащих жене;
- собственные корпоративные права;
- доход члена семьи;
- финансовые обязательства свои и жены.
► Борис Филатов. Днепровский городской голова. В его декларациях за 2016 и 2017 годы обнаружили недостоверные сведения на сумму более 485 и 519 тысяч гривен;
► Ирина Завгородняя. Судья Конституционного Суда Украины. Она не задекларировала авто Land Rover, которое принадлежит мужу (его цена составляет примерно 615 тысяч гривен);
► Андрей Павелко. Народный депутат Украины восьмого созыва. Он не задекларировал:
- аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен;
- полученные подарки в виде пользования гостиничным номером;
- не указал члена семьи – гражданскую жену;
- имущество жены – авто Bentley Continental, Land Rover, пользование ее квартирой.
► Станислав Рычка. Судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области. Он не указал пользование квартирой жены, автомобиль жены и ее финансовые обязательства.
Также он не задекларировал доходы члена семьи – соцпомощь и подарки в виде квартир на общую сумму 1,6 миллион гривен.
►Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко. Он не задекларировал более 762 тысяч собственных денежных активов.
Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно.
Также остается заблокированной работа НАПК, поскольку закон, который восстанавливает функции агентства, до сих пор не вступил в силу.
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