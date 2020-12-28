Правоохранительные органы закрыли еще 6 дел касательно лжи в декларациях чиновников. В частности, среди них есть бывшие народные депутаты, судья Конституционного суда и мэр Днепра Борис Филатов.

Уголовные производства закрыли из-за решения Конституционного суда, которое отменило наказание за ложь в декларации. Об этом сообщили на странице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в фейсбуке.

Внимание В законе о лжи в декларациях нет баланса, – юрист

В частности, закрыли производство в отношении таких лиц:

► Игорь Шкиря. Народный депутат восьмого созыва. Он не задекларировал имущество на общую сумму 63 миллиона гривен, в частности:

6 земельных участков, принадлежащих жене;

собственные корпоративные права;

доход члена семьи;

финансовые обязательства свои и жены.

► Борис Филатов. Днепровский городской голова. В его декларациях за 2016 и 2017 годы обнаружили недостоверные сведения на сумму более 485 и 519 тысяч гривен;

► Ирина Завгородняя. Судья Конституционного Суда Украины. Она не задекларировала авто Land Rover, которое принадлежит мужу (его цена составляет примерно 615 тысяч гривен);

► Андрей Павелко. Народный депутат Украины восьмого созыва. Он не задекларировал:

аксессуар стоимостью 425 тысяч гривен;

полученные подарки в виде пользования гостиничным номером;

не указал члена семьи – гражданскую жену;

имущество жены – авто Bentley Continental, Land Rover, пользование ее квартирой.

► Станислав Рычка. Судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области. Он не указал пользование квартирой жены, автомобиль жены и ее финансовые обязательства.

Также он не задекларировал доходы члена семьи – соцпомощь и подарки в виде квартир на общую сумму 1,6 миллион гривен.

►Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко. Он не задекларировал более 762 тысяч собственных денежных активов.

Справка. Владимир Зеленский 23 декабря 2020 года подписал закон, который восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и непредставление деклараций. Подробнее об этом – читайте здесь.

Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно.

Также остается заблокированной работа НАПК, поскольку закон, который восстанавливает функции агентства, до сих пор не вступил в силу.



Главное о скандальном решении КСУ / инфографика 24 канала