Платили по 500 гривень за "просто постояти", – учасники акції проти закриття каналів Медведчука
Біля виставкового центру "Парковий" у Києві 8 лютого зібралося кілька десятків мітингувальників. Вони виступали проти закриття телеканалів. Імовірні учасники цього мітингу заявили, що їм заплатили по 500 гривень за "просто постояти".
Источник:Твіттер "Пан терорист націоналістичний"
Хлопцям – по 17 років. Приїхали з Василькова під Києвом. "112 Україна", NewsOne і ZIK фактично належать лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, хоча юридично володіє ними його бізнеспартнер Тарас Козак.
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Що саме заявили молодики
- Інформацію про мітинг отримали з телеграм-каналу Богдана Мельниченка.
- Платять 500 гривень за мітинг.
- Треба було просто постояти за 3 канали, які закрилися.
- На такі мітинги більше приходити не будуть.
Додамо, що в момент протестів у "Парковому" відбувався Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
Дивіться відео зізнання "прихильників" каналів Медведчука
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Блокування медведчуківських каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK: головне
- 2 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Зеленський підписав указ.
- Санкції стосуються ще й компаній, яким належать телеканали NewsOne, "112 Україна" та ZIK.
- Термін дії обмежень – 5 років.
- Козак – бізнеспартнер Медведчука, і згідно з розслідуваннями активістів, мовиться фактично про компанії, що належать куму Путіна.
- Як вдалося з'ясувати українським спецслужбам, канали Медведчука отримували гроші з Росії. Фінансувала їх компанія "Донские угли", що працює на окупованій Луганщині.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу
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