В Укрзализныце подсчитали поезда, которые перевезли больше всего пассажиров в 2020 году по Украине на внутренних направлениях дальнего следования. Самыми популярными оказались те, которые соединяли Восток и Запад.

Источник: Укрзализныця

По итогам 2020 года Укрзализныця перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 миллионов пассажиров. Согласно данным пресс-службы компании, самым популярным в 2020 году был поезд №45/46 Ужгород – Лисичанск.

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Им за год воспользовалось 461,5 тысяч пассажиров. Тогда как в 2019 году по этому же направлению перевезли более 1 миллиона пассажиров. В этом году – почти вдвое меньше.

► На втором месте – поезд №91/92 Одесса – Константиновка. Им перевезли более 380 тысяч пассажиров.

► Третье и четвертое место среди популярных направлений заняли сообщения Одесса – Ужгород и Киев – Измаил. Ими воспользовались более 700 тысяч пассажиров вместе.

► Немного меньше украинцы ездили поездом №83/92 Мариуполь – Киев. Им воспользовались 325,7 тысяч путешественников.

Интерсити

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ перевезли 2,35 миллиона пассажиров туда и обратно. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев – Харьков.



Самые популярные направления в Украине / Фото Укрзализныци