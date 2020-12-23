Утром 23 декабря сразу 5 областей Украины замело снегом. Речь идет о Киевской, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Тернопольской областях. Спасатели предупредили об опасности на дорогах.

В некоторых регионах выпало до 5 сантиметров снега. В то же время проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Важно Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз синоптиков

В каких регионах есть опасность для водителей

В Ивано-Франковской и Волынской областях падал небольшой дождь.

В Тернопольской области дорожное покрытие заснежено.

На Ужоцком, Вышковском и Яблонецком перевалах небольшой снег.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, закругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен,

– говорится в сообщении Укравтодора.

Какой будет погода 23 декабря

По сообщению Укргидрометцентра, 23 декабря будет облачно.

В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Актуально Прогноз погоды на 23 декабря: на Западную Украину идет потепление, до + 7 градусов



Советы водителям во время гололеда / инфографика 24 канала