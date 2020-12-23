В 5 областях дороги замело снегом: где есть опасность для водителей
Утром 23 декабря сразу 5 областей Украины замело снегом. Речь идет о Киевской, Житомирской, Винницкой, Донецкой и Тернопольской областях. Спасатели предупредили об опасности на дорогах.
В некоторых регионах выпало до 5 сантиметров снега. В то же время проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
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В каких регионах есть опасность для водителей
- В Ивано-Франковской и Волынской областях падал небольшой дождь.
- В Тернопольской области дорожное покрытие заснежено.
- На Ужоцком, Вышковском и Яблонецком перевалах небольшой снег.
На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, закругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен,
– говорится в сообщении Укравтодора.
Какой будет погода 23 декабря
- По сообщению Укргидрометцентра, 23 декабря будет облачно.
- В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.
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