В 5 областях из-за непогоды продолжили ограничение движения транспорта: перечень дорог
Непогода в Украине продолжается, однако обильных снегопадов синоптики пока не прогнозируют. Укравтодор обеспечил проезд по дорогам общего пользования. Но на некоторых участках дорог действуют ограничения.
Источник:ГСЧС
По состоянию на утро 15 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по Украине существенных осадков нет. Лишь в Житомирской, Ивано–Франковской и Львовской областях наблюдается местами слабый снег.
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На дорогах снег расчищают около 2 тысяч человек и 1 500 единиц техники.
С целью эффективной работы снегоуборочной техники в 5 областях продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.
Где действуют ограничения
- Черниговская область – на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка в обоих направлениях.
- Волынская область – на дорогах:
- Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно,
- Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи),
- Т-03-62 Бубнов – Радович.
- Ивано-Франковская область:
- на дороге Р-24 Татаров – Каменец – Подольский (участок Коломыя – Городенка),
- Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).
- Львовская область – продолжают действовать ограничения на всех дорогах в пределах области.
- Ровенская область – из-за сильного ветра и заносов, в области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения:
- Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны,
- Т-18-15 Дубно – Мельниц,
- Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань,
- Т-18-24 Дерманка – Корец.
Информация о работе спасателей
За сутки подразделения ГСЧС из снежных заносов освободили 8 авто, оказали помощь 12 лицам и убрали 23 поваленных дерева.
Работа штаба Укравтодора временно приостановлена, потому что ситуация с непогодой наконец стабилизировалась. Но на въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.
На перевалах в Ивано–Франковской и Закарпатской областях спасатели продолжают мониторить ситуацию с погодными условиями и оказывать помощь.
Прогноз погоды в Украине на 15 февраля:
- Днем местами небольшой снег на юге и западе страны, на дорогах гололедица.
- Температура воздуха составит 4 – 9 градусов мороза, на юге будет теплее – от 0 до 3 градусов ниже нуля.
- Порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду, в западных областях вероятны штормовые порывы.
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