Непогода в Украине продолжается, однако обильных снегопадов синоптики пока не прогнозируют. Укравтодор обеспечил проезд по дорогам общего пользования. Но на некоторых участках дорог действуют ограничения.

По состоянию на утро 15 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по Украине существенных осадков нет. Лишь в Житомирской, Ивано–Франковской и Львовской областях наблюдается местами слабый снег.

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На дорогах снег расчищают около 2 тысяч человек и 1 500 единиц техники.

С целью эффективной работы снегоуборочной техники в 5 областях продолжают действовать ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Где действуют ограничения

Черниговская область – на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка в обоих направлениях.

– на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка в обоих направлениях. Волынская область – на дорогах: Т-18-02 Маюничи – Шклинь (участок Торчин – Шклинь), Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, Т-03-05 Нововолынск – Локачи (участок Павловка – Локачи), Т-03-62 Бубнов – Радович.

– на дорогах: Ивано-Франковская область: ​на дороге Р-24 Татаров – Каменец – Подольский (участок Коломыя – Городенка), Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).

Львовская область – продолжают действовать ограничения на всех дорогах в пределах области.

– продолжают действовать ограничения на всех дорогах в пределах области. Ровенская область – из-за сильного ветра и заносов, в области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения: Т-18-06 Ровно – Млинов – Буск – Перемышляны, Т-18-15 Дубно – Мельниц, Т-18-17 Бережница – Степань – Деражное – Клевань, Т-18-24 Дерманка – Корец.

– из-за сильного ветра и заносов, в области остается ограничение движения на автодорогах регионального значения:

Информация о работе спасателей

За сутки подразделения ГСЧС из снежных заносов освободили 8 авто, оказали помощь 12 лицам и убрали 23 поваленных дерева.

Работа штаба Укравтодора временно приостановлена, потому что ситуация с непогодой наконец стабилизировалась. Но на въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

На перевалах в Ивано–Франковской и Закарпатской областях спасатели продолжают мониторить ситуацию с погодными условиями и оказывать помощь.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля: