Седьмую годовщину создания Национальной гвардии Украины отмечают 26 марта. За это время пятеро бойцов посмертно получили звание Героя Украины.

По информации представителя МВД Украины Артема Шевченко, в состав Нацгвардии входит более 40 тысяч личного состава.

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За 7 лет деятельности Нацгвардии государственными наградами отметили 1536 бойцов, в том числе 196 посмертно. Пять бойцов посмертно стали Героями Украины.

Кто из Нацгвардии получил Героя Украины посмертно

Сергей Кульчицкий – украинский генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Нацгвардии. Он почти лет отдал армии. Погиб 29 мая 2014 года в Славянске во время обстрела нашего вертолета. Мужчине было 50 лет. У него осталась семья – мать, жена и сын, который является офицером СБУ. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.



Сергей Кульчицкий / Фото из Книги Памяти павших за Украину

Андрей Соколенко – украинский полковник, заместитель командира воинской части по тылу – начальник тыла. Погиб 17 мая 2015 года из-за подрыва на фугасе на дороге возле Троицкого Луганской области. Мужчине был 41 год. У него остались родители, старший брат, жена и дочь. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище.



Андрей Соколенко / Фото из Книги Памяти павших за Украину

Богдан Завада – украинский лейтенант, командир. Погиб возле Мариновки Донецкой области во время атаки боевиков. Прикрыл личный состав и лично вел огонь из противотанкового гранатомета. Он спас жизнь бойцам на блокпосту, но сам погиб. Ему было 35 лет. У него осталась жена и сын.



Богдан Завада / Фото из Книги Памяти павших за Украину

Сергей Михальчук – украинский сержант Нацгвардии Украины, старший пулеметчик. В декабре 2019 года его ранили во время обстрела артиллерии на Светлодарской дуге Донецкой области. Сергей прикрыл собой собрата, умер во время эвакуации. Ему был 21 год. Похоронен в Харькове.



Сергей Михальчук / Фото из Книги Памяти павших за Украину

Евгений Тельнов – украинский доброволец, огнеметчик, солдат Нацгвардии Украины. Участвовал в боях под Иловайском. Погиб в феврале 2015 года в бою возле села Широкино Донецкой области. Он вытащил раненого собрата из-под обстрела. Мужчине было 53 года.



Евгений Тельнов / Фото из Книги Памяти павших за Украину

Важно! По информации представителя МВД Украины, за 7 лет погибло 229 бойцов Нацгвардии, 913 раненых и травмированных на войне, 13 пропали без вести.