После ареста криминального авторитета Андрея Недзельского и его имущества, в государственный надзор передали 400 тысяч долларов бандисского "бюджета". Однако недавно средства удалось украсть –злоумышленники предоставили поддельные документы и сослались на вымышленное решения суда.

В июне 2020 года в особняк Андрея Недзельского спецназовцы взяли штурмом. Мужчину арестовали по делу об убийстве. Все его имущество передали в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов(АРМА).

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Однако кроме имущества, правоохранители изъяли 400 тысяч долларов "воровского общака". Воровские накопления тоже попали в АРМА.

Исчезновение денег

Официальные владельцы более полугода пытались снять арест со средств и имущества, но безуспешно.

В конце 2020 года в Агентство по розыску и менеджемнету поступило письмо от Игоря Короля. 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в одном из спальных районов Киева, обратился в агентство с просьбой отдать деньги Недзельского. О таком себе Игоре Короле никто не знал – в списке владельцев он не значился.

В письме он сослался на вымышленное решение, будто бы суд отменил арест и назначил юношу владельцем средств. На удивление, в АРМА не стали даже проверять решение суда и его легитимность. При этом перечислили Королю деньги.

Реакция владельцев и госучреждения

Владельцы денег обвинили Агентство. Однако в ответ на претензии заявили, что проверять решение суда не их обязанность и полностью отрицали свою вину.

К руководству АРМА начали поступать угрозы после исчезновения 400 тысяч долларов. Куклы вуду, разбрызгивание крови, свиные головы и учебные гранаты, – для работников Агентства не жалели методов и элементов устрашения. Тогда настало время владельцев средств отрицать свою причастность.

В органе исполнительной власти считают, что финансовые сбережения "вора в законе" могли похитить их оппоненты. Вероятно речь идет о бывших руководителях АРМА, которые конфликтовали с новой командой.

Сейчас правоохранители расследуют похищение денег.