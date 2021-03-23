Четверо украинцев, пострадавших в аварии автобуса возле польского Кашице 22 марта, вернулись домой. Еще 5 пострадавших граждан Украины до сих пор в больницах в Польше.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии одному из украинских телеканалов. У пострадавших в ДТП, которые до сих пор госпитализированы, – различные виды переломов.

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Генконсул призвал страховаться перед поездками за границу

Одна из женщин – в тяжелом состоянии. Ей будут делать операцию 23 марта.

Павлюк призвал украинцев перед поездками обязательно страховаться, ведь лечение в иностранных госпиталях – очень дорогое.

Коротко о ДТП с украинцами возле Кашице: