Часть украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, вернулись домой, – генконсул
Четверо украинцев, пострадавших в аварии автобуса возле польского Кашице 22 марта, вернулись домой. Еще 5 пострадавших граждан Украины до сих пор в больницах в Польше.
Источник:24 канал
Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии одному из украинских телеканалов. У пострадавших в ДТП, которые до сих пор госпитализированы, – различные виды переломов.
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Генконсул призвал страховаться перед поездками за границу
Одна из женщин – в тяжелом состоянии. Ей будут делать операцию 23 марта.
Павлюк призвал украинцев перед поездками обязательно страховаться, ведь лечение в иностранных госпиталях – очень дорогое.
Коротко о ДТП с украинцами возле Кашице:
- Ночью 22 марта пассажирский автобус Вроцлав – Черновцы попал в ДТП.
- Автобус влетел в отбойник, после чего попал в кювет.
- Погиб второй водитель автобуса.
- В салоне автобуса на момент аварии было 10 человек.
- В начале марта также возле Кашице произошла еще одна авария с украинцами. Тогда погибли 5 человек, десятки – пострадали.
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