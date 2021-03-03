В 4 областях Украины возможны подтопления: предупреждение ГСЧС
Из-за поднятия уровня воды следует ожидать подтопления некоторых населенных пунктов, расположенных у рек. Речь о Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.
Источник:ГСЧС
Вечером 2 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала в телеграме предупреждение о повышении уровней воды.
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Где в Украине можно ожидать паводков 3 – 5 марта
В течение 3 – 5 марта уровень воды в некоторых реках продолжит расти. Говорится о:
- Бассейне Западного Буга – до 0,7 метра над текущим уровнем воды.
- Бассейне Припяти – до 0,7 метра.
Вода может выйти из берегов и затопить поймы во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Пострадать могут хозяйственные постройки и сельскохозяйственные угодья в населенных пунктах, расположенных у рек. Особенно в:
- Старовыжевском, Ратневском, Маневичском районах Волынской области;
- Рокитновском районе Ровенской области;
- Емильчинском районе Житомирской области;
- городе Червоноград и селах Междуречье и Селец во Львовской области.
Чрезвычайники предостерегли: уровень опасности – желтый (опасные погодные условия, нарушения движения транспорта на некоторых участках дорог).
Коротко о паводковой ситуации в Украине
- Несмотря на морозную зиму, паводки не обошли Украину. В частности, 9 февраля после сильных снегопадов затопило Одессу. А 11 февраля в Закарпатской области из-за непогоды и обильных осадков полностью затопило село Великие Лучки.
- Председатель Национального экологического совета Александр Чистяков убежден, что в 2021 избежать подтоплений не удастся, поскольку зима была достаточно снежной.
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