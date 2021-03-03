Из-за поднятия уровня воды следует ожидать подтопления некоторых населенных пунктов, расположенных у рек. Речь о Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Вечером 2 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала в телеграме предупреждение о повышении уровней воды.

Обратите внимание Зима еще вернется: синоптики снова прогнозируют снег

Где в Украине можно ожидать паводков 3 – 5 марта

В течение 3 – 5 марта уровень воды в некоторых реках продолжит расти. Говорится о:

Бассейне Западного Буга – до 0,7 метра над текущим уровнем воды.

Бассейне Припяти – до 0,7 метра.

Вода может выйти из берегов и затопить поймы во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Пострадать могут хозяйственные постройки и сельскохозяйственные угодья в населенных пунктах, расположенных у рек. Особенно в:

Старовыжевском, Ратневском, Маневичском районах Волынской области;

Рокитновском районе Ровенской области;

Емильчинском районе Житомирской области;

городе Червоноград и селах Междуречье и Селец во Львовской области.

Чрезвычайники предостерегли: уровень опасности – желтый (опасные погодные условия, нарушения движения транспорта на некоторых участках дорог).

Коротко о паводковой ситуации в Украине

Несмотря на морозную зиму, паводки не обошли Украину. В частности, 9 февраля после сильных снегопадов затопило Одессу . А 11 февраля в Закарпатской области из-за непогоды и обильных осадков полностью затопило село Великие Лучки.

Председатель Национального экологического совета Александр Чистяков убежден, что в 2021 избежать подтоплений не удастся, поскольку зима была достаточно снежной.