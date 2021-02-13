Непогода в Украине свирепствует уже неделю. Для эффективной очистки дорог от снега на Волыни, Ивано-Франковщине и Винниччине ограничили движение грузовиков. Кроме того, в Ровненской области заблокировали движение всех транспортных средств.

Сейчас проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Читайте также В каких областях Украины больше всего намело снега: синоптики показали карту Где ограничили движение грузовиков ►Волынская область На автомобильной дороге Т-18-02 Маюничи – Шклынь (участок Торчин – Шклынь)

Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка);

Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка). ►Ивано-Франковская область На дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка)

Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка). ►Винницкая область На дороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (участок Жмеринка – Могилев-Подольский)

Т-02-03 Погребище – Турбов – Сквира (участок Турбов – Погребище)

Т-02-12 Винница – Шпиков – Комаргород (участок Тывров – Шпиков). На дорогах государственного значения в Ровненской области ввели ограничения для всех видов транспорта, кроме специализированной техники. Все из-за сильных порывов ветра и образования сугробов. Обратите внимание! Из-за непогоды 13 февраля ряд поездов задержались в пути. В частности поезд №731 Киев – Запорожье ночью опоздал на 2 часа. Для 35 его пассажиров, которые направлялись в аэропорт "Борисполь", организовали дополнительный рейс.