В 4 областях Украины ограничили движение на дорогах из-за непогоды
Непогода в Украине свирепствует уже неделю. Для эффективной очистки дорог от снега на Волыни, Ивано-Франковщине и Винниччине ограничили движение грузовиков. Кроме того, в Ровненской области заблокировали движение всех транспортных средств.
Источник:ГСЧС
Сейчас проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
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Где ограничили движение грузовиков
►Волынская область
- На автомобильной дороге Т-18-02 Маюничи – Шклынь (участок Торчин – Шклынь)
- Т-03-02 Пища – Козин (участок Владимир-Волынский – Павловка);
- Т-03-05 Нововолынск – Михайловка (участок Павловка – Михайловка).
►Ивано-Франковская область
- На дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский (участок Коломыя – Городенка)
- Р-20 Снятин – Тязив (участок Снятин – Городенка).
►Винницкая область
- На дороге М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (участок Жмеринка – Могилев-Подольский)
- Т-02-03 Погребище – Турбов – Сквира (участок Турбов – Погребище)
- Т-02-12 Винница – Шпиков – Комаргород (участок Тывров – Шпиков).
На дорогах государственного значения в Ровненской области ввели ограничения для всех видов транспорта, кроме специализированной техники. Все из-за сильных порывов ветра и образования сугробов.
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