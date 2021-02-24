По факту злоупотребления служебным положением сообщили о подозрении бывшим чиновникам Укрэнерго. Украина понесла не менее 380 миллионов гривен убытков в строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины.

Говорится о бывшем начальнике департамента и председателя тендерного комитета национальной энергетической компании "Укрэнерго". Сообщение о подозрении произошло за процессуального руководства Офиса генпрокурора. Кстати Дело на более чем 2 миллиона: в Николаеве правоохранители провели обыски у чиновников ЖКХ Что выяснило следствие Чиновники Укрэнерго умышленно создали условия, которые привели к произвольному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов. Говорится о закупке комплекса работ и услуг за подрядным договором на строительство подстанции "Креминская" в Луганской области. Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области. Ведь указанный регион после начала боевых действий в 2014 году остался отрезанным от единой энергосистемы Украины. Причина – повреждение части высоковольтных линий. В итоге Украина получила материальный ущерб на сумму более 380 миллионов гривен. И это будет иметь тяжелые последствия. Убытки стали следствием завышения предмета закупки и лишних расходов для государственной компании "Укрэнерго". Обратите внимание ВАКС наказал за взятку черкасского судью: хотел прикрыть пьяного водителя Детали возбужденного дела Уголовное производство открыли по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Также лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, виновный должен уплатить штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8 500 – 17 000 гривен).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Украины.