Всего 350 случаев в мире: от чрезвычайно редкой болезни умерла 10-летняя девочка

1 июля 2021 , 12:50
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Источник:

фейсбук Дины Химич

В Виннице умерла 10-летняя Иринка Химич. У девочки была чрезвычайно редкая генетическая болезнь – прогерия Гетчинсона-Гилфорда. У ребенка происходило преждевременное старение организма.

Девочка была единственным в Украине ребенком с такой болезнью. К сожалению, прогерия не подлежит лечению.

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Умерла девочка с редким генетическим заболеванием

О смерти девочки рассказала ее мама Дина Химич.

Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла на этот раз тебя спасти,
– говорится в ее сообщении.

В Иры Химич диагностировали редкое генетическое заболевание – прогерию Гетчинсона-Гилфорда. Это единственный зарегистрированный в Украине случай этой болезни. Всего в мире есть только 350 детей с таким синдромом.

Что такое синдром Гетчинсона-Гилфорда

Прогерия Гетчинсона-Гилфорда – это редкое генетическое детское заболевание. Оно приводит к изменению кожи и внутренних органов. Болезнь сопровождают преждевременное старение организма, задержка роста и черепно-лицевые аномалии. К сожалению, лекарств против синдрома Гетчинсона-Гилфорда нет.

Коротко о борьбе девочки с прогерией

  • У Ирины Химич, несмотря на тяжелый недуг, было много увлечений.
  • В частности, она рисовала картины и изготавливала украшения.
  • Накануне Львовское ателье Lady Di atelier шило платочки с рисунками девочки.
  • Так, ателье пыталось помочь Иринке и ее матери в борьбе с болезнью.
  • Жизнь ребенка поддерживали с помощью медикаментов.
  • Винницкие волонтеры неоднократно организовывали различные благотворительные акции, чтобы помочь Ирочке.
  • Сама девочка также к ним присоединялась. В частности, она рисовала картины, которые потом продавали на аукционе.
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Автор: Ольга Котів