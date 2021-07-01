Девочка была единственным в Украине ребенком с такой болезнью. К сожалению, прогерия не подлежит лечению.

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Умерла девочка с редким генетическим заболеванием

О смерти девочки рассказала ее мама Дина Химич.

Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла на этот раз тебя спасти,

– говорится в ее сообщении.

В Иры Химич диагностировали редкое генетическое заболевание – прогерию Гетчинсона-Гилфорда. Это единственный зарегистрированный в Украине случай этой болезни. Всего в мире есть только 350 детей с таким синдромом.

Что такое синдром Гетчинсона-Гилфорда Прогерия Гетчинсона-Гилфорда – это редкое генетическое детское заболевание. Оно приводит к изменению кожи и внутренних органов. Болезнь сопровождают преждевременное старение организма, задержка роста и черепно-лицевые аномалии. К сожалению, лекарств против синдрома Гетчинсона-Гилфорда нет.

Коротко о борьбе девочки с прогерией