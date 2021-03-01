Женщины-политики часто встречаются с целым рядом препятствий на своем пути, ведь существует определенный стереотип, что "место женщины на кухне". Верховная Рада – не исключение, украинским женщинам-депутатам неоднократно приписывали подобные вещи.

О последних громких сексистских скандалах в украинском парламенте – читайте в материале.

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"Девочка, которой 32 года"

Так нардеп Сергей Рудик от партии "За майбутнє" высказался о своей коллеге по парламенту Марьяне Безуглой: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, чего девочка, которой 32 года, проработавшая в системе здравоохранения и ни дня не работала официально в этой структуре, призывает нас проголосовать за один из важных документов, которые может многое изменить".



Сергей Рудик и Марьяна Безуглая / Коллаж 24 канала

В наказание, народного избранника должны были отстранить от работы в Раде на 5 пленарных заседаний, впрочем, политику это сошло с рук. А сам Рудик не видит ничего плохого в своих словах: "Где клевета, где оскорбление достоинства? Объясните мне".

К теме Рада не смогла наказать Рудика за сексистские высказывания: не хватило голосов.

"Уровень женской "общаги"

Не менее громкий случай произошел во время политического шоу на одном из телеканалов. Спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович позволил себе унизительные сексистские высказывания в сторону представительницы "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Вы же до уровня женской "общаги" опустились. Понимаете, да? В ПТУ такого...,

– сказал Алексей Арестович.

На что Геращенко ответила: "Я не могу, к сожалению, находиться в эфире, где идет сексизм, и это не останавливает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги".



Алексей Арестович и Ирина Геращенко / Коллаж 24 канала

"Девчонки хохотушки"

Нардеп из фракции "Голос" Инна Совсун рассказала, что неоднократно слышала в свой адрес подобные высказывания.

"Когда мы с коллегами пришли на заседание комитета по вопросам гуманитарной политики отстаивать свои позиции, то в ответ на это услышали от членов одного из комитета, что пришли "девчонки хохотушки". Это абсолютно неприемлемая формулировки к коллегам, которые вместе работают в парламенте", – вспомнила Инна Совсун.



Инна Совсун / Фото с фейсбук-страницы депутата

Политик уверена, что любые проявления сексизма нужно сразу пресекать: "Не нужно сразу нападать или агрессивно отвечать, но четко указать на границы и объяснить почему это не правильно. И здесь мой опыт показывает, что если спокойно, аргументировано объяснять, почему так делать не стоит, то абсолютное большинство депутатов начинают это понимать и в будущем этих вещей не делают".

Законопроекты против сексизма

В Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько законопроектов против сексизма. Кстати, соавтором одного из них стал Александр Корниенко, который в 2020 году во время визита в Николаев вместе со своим однопартийцем Давидом Арахамией обсуждали Ирину Алахвердиеву и бизнесвумен Татьяну Домбровскую.

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Руководитель альянса "Политическая для женщин" Ирина Тишко говорит, что больше всего случаев сексизма встречали во время избирательной кампании. Организация предлагала помощь, как юридическую, так и психологическую. Впрочем, стало серьезным вызовом то, что в украинском законодательстве нет понятия "сексизм". Поэтому, все обращения зафиксированы правоохранителями и судами как дела "о защите чести и достоинства и деловой репутации".

Нам очень важно, чтобы само понятие "сексизм" внесли в украинское законодательство и оно было так сформулировано, как это предлагает нам европейское законодательство. Это очень важно,

– заметила руководитель "Политическая для женщин" Ирина Тишко.

И если в Верховной Раде такой законопроект примут, тогда женщины смогут жаловаться за гендерно-некорректные высказывания в полицию, местные органы самоуправления или даже уполномоченному по правам человека.