Трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука сообщили о подозрении. Им инкриминируют организацию и проведение незаконного "референдума" во временно оккупированном Крыму.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука "Украинский выбор"

Подозреваемые участвовали в незаконных формированиях

Досудебное расследование установило, что представители движения "Украинский выбор – Право народа", которое до 2016 года имело название "Украинский выбор", способствовали оккупации Крымского полуострова.

В частности, 2 подозреваемых, возглавляя инициативные группы указанного общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение этого формирования, другой руководил отдельным подразделением "самообороны" – "Славянским щитом".

Фигурантам дела вменяют

выполнение противоправных приказов "главарей" незаконных формирований;

активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории Крыма, в частности как наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий;

обеспечение охраны участков и беспрепятственное проведение "референдума" в Севастополе.



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