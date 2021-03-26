Украина перейдет на летнее время 28 марта
В ночь на 28 марта украинцы перейдут на летнее время. Перевести часы нужно будет на час вперед в 3:00.
Источник:Интерфакс-Украина
Поскольку нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло, переводить стрелки часов придется еще раз. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
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Переход на летнее время 28 марта
В 3:00, в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед.
Украина по-прежнему перейдет на летнее время,
– сказали в пресс-службе Министерства.
Попытка отменить перевод не удалась
- Верховная Рада 3 марта приняла в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время.
- Чтобы он вступил в силу и украинцы больше не переводили часы, необходимо было проголосовать за него во втором чтении и в целом.
- Впрочем, законопроект "Об исчислении времени в Украине" отправили на повторное второе чтение.
- Последний раз в Украине переводили часы в 2020 году – ночью с 24 октября на 25 октября. Тогда перешли на зимнее время.
- Подробнее о переводе часов читайте в материале 24 канала по этой ссылке.
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