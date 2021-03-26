В ночь на 28 марта украинцы перейдут на летнее время. Перевести часы нужно будет на час вперед в 3:00.

Поскольку нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло, переводить стрелки часов придется еще раз. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

К теме Перевод часов "убивает" здоровье: почему в Украине не могут разобраться со временем

Переход на летнее время 28 марта

В 3:00, в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед.

Украина по-прежнему перейдет на летнее время,

– сказали в пресс-службе Министерства.

Попытка отменить перевод не удалась