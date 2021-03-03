В очередной раз 24 канал попал в топ самых популярных сайтов Украины. В феврале наше издание сохранило лидирующие позиции, собрав более 7,9 миллиона уникальных пользователей.

Охват сайта в феврале 2021 года составил 29%. Об этом свидетельствует рейтинг компании Gemius Украина.

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24 канал – снова среди лидеров

Издание собрало 7 911 000 уникальных пользователей, заняв 2 место в рейтинге самых популярных новостных сайтов Украины.



Рейтинг популярности среди новостных СМИ / Скриншот с сайта Gemius

В общем рейтинге сайтов (не только новостных) медиа на 11 позиции.

Важно! Кроме того, 24 канал занял первую строчку в рейтинге новостных СМИ, которые активно взаимодействуют с пользователями сети. В течение февраля состоялось более 2,6 миллиона взаимодействий.



Рейтинг популярности интернет-ресурсов в Украине / Скриншот с сайта Gemius

Результаты предыдущих рейтингов

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