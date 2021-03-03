24 канал – один из самых популярных новостных сайтов Украины
В очередной раз 24 канал попал в топ самых популярных сайтов Украины. В феврале наше издание сохранило лидирующие позиции, собрав более 7,9 миллиона уникальных пользователей.
Источник:24 канал
Охват сайта в феврале 2021 года составил 29%. Об этом свидетельствует рейтинг компании Gemius Украина.
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24 канал – снова среди лидеров
Издание собрало 7 911 000 уникальных пользователей, заняв 2 место в рейтинге самых популярных новостных сайтов Украины.
Рейтинг популярности среди новостных СМИ / Скриншот с сайта Gemius
В общем рейтинге сайтов (не только новостных) медиа на 11 позиции.
Рейтинг популярности интернет-ресурсов в Украине / Скриншот с сайта Gemius
Результаты предыдущих рейтингов
- 24 канал уже не впервые возглавляет рейтинг популярности. Например, а в октябре 2020 года медиа возглавило рейтинг Gemius. А в декабря 2020 года ресурс занял 2 место среди новостных СМИ.
- Кроме того, издание стало самым рейтинговым интернет-СМИ Украины в ноябре 2017 года.
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