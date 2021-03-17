24 канал собрал 1 миллион подписчиков в Facebook
Страница 24 канала в Facebook пересекла отметку в 1 миллион фолловеров. Подписчики нашей страницы являются одними из наиболее активных в сети среди страниц СМИ. Читатели активно комментируют, лайкают и распространяют наш контент.
Источник:24 канал
Аудитория 24 канала в фейсбуке сейчас составляет 1 миллион 414 подписчиков. Достичь отметки в один миллион удалось за четыре года.
Ранее 24 канал стал лидером среди читателей в Facebook
Как росла аудитория
Фейсбук-страница 24 канала существует с 2010 года. Тогда она называлась "Телеканал новостей 24" и ориентировалась на контент телеканала. С 2015 года страница стала ориентироваться на сайт и получила современное лаконичное название – 24 канал.
Стремительный рост страницы 24 канала начался в 2017 году: тогда фолловеров было уже более 400 тысяч.
Значительно прибавилось людей и во время пандемии: в январе 2020 года с 750 тысяч фолловеров, количество возросло до 800. Далее шаг за шагом количество подписчиков стало расти до 900 тысяч. До желаемой цифры – 1 миллиона удалось дойти постепенными шагами с конца 2020 года.
Как росла аудитория 24 канала на Фейсбуке / Скриншот
Как написал диджитал-директор 24 канала Денис Зеленов, миллион на Фейсбуке был одним из топ-мечтаний жизни. Однако воплотилась мечта непросто.
Миллион подписчиков на фб давался нам очень сложно. Это было нечто мистически-недостижимое. Поздравляю нашу команду, которая ежедневно работает и достигает крутых результатов. У нас еще все впереди!
– написал Денис Зеленов.
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Показатель взаимодействия в соцсети
Рейтинг взаимодействия со страницами СМИ в Фейсбуке / инфографика 24 канала
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