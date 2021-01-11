24 канал – снова один из самых популярных новостных сайтов Украины: рейтинг
В очередной раз 24 канал попал в рейтинг топ-10 самых популярных сайтов Украины. В декабре издание не потеряло лидерские позиции и собрало более 7,8 миллиона уникальных пользователей.
24 канал – снова в лидерах
Так, в декабре 2020 года охват сайта составил 31,84%. Об этом свидетельствует рейтинг компании Gemius Украина, сообщает 24 канал.
Кстати 24 канал – самый популярный новостной сайт Украины: рейтинг
Главный редактор сайта Ольга Консевич отметила, что 2020 год стал переломным для редакции. Она подчеркнула, что нам удалось не только правильно организовать работу в команде, но и отшлифовать узнаваемый редакционный стиль, улучшить подачу новостей. Речь идет о структуре, прогрессивном подходе к оформлению инфографики, наполнении соцсетей.
Я бы даже сказала, что команда 24tv.ua начала моду на качественную объяснительную журналистику. Часто слышим от коллег, что на нас равняются. А оценка независимых ГО и аналитиков, таких как ИМИ или Центра контент-анализа, только это подтверждает. Мы закончили 2020 год в топ-10 самых посещаемых сайтов и в течение года неоднократно возглавляли рейтинги Gemius и TNS.
– добавила редактор.
По словам Консевич, доверие аудитории, рекламодателей (24 канал запустил ряд маркетплейсов и совместных проектов с известными брендами), независимых экспертов показали, что формула "польза для аудитории + возможности технологий" работает.
Рейтинг популярности украинских сайтов / Инфографика 24 канала
Лидерские позиции 24 канала ранее
Заметим, 24 канал уже не впервые попадает на первые ступеньки рейтинга популярности. Например, издание стало самым рейтинговым интернет-СМИ Украины в ноябре 2017 года. Кроме того, медиа возглавило рейтинг в октябре 2020 года. Также 24 канал занимал вторые и третьи места.
24 канал в соцсетях
- За фейсбук-страницей 24 канала следят более 926 тысяч пользователей.
- Ютуб-канал – 836 тысяч подписчиков;
- Инстаграм-страница – почти 69 тысяч подписчиков;
- Телеграм-канал – 21,7 тысячи человек.
- Страница в твиттере – 62,3 тысячи читателей.
Кто еще попал в рейтинг
- ТСН,
- 24 канал,
- "РБК-Украина",
- УНИАН,
- "Новое время".
В десятку самых популярных новостных сайтов также попали "Украинская правда", "Гордон" и другие.
Самые популярные новостные сайты Украины за декабрь / Скриншот с сайта Gemius
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