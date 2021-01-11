В очередной раз 24 канал попал в рейтинг топ-10 самых популярных сайтов Украины. В декабре издание не потеряло лидерские позиции и собрало более 7,8 миллиона уникальных пользователей.

24 канал – снова в лидерах

Так, в декабре 2020 года охват сайта составил 31,84%. Об этом свидетельствует рейтинг компании Gemius Украина, сообщает 24 канал.

Кстати 24 канал – самый популярный новостной сайт Украины: рейтинг

Главный редактор сайта Ольга Консевич отметила, что 2020 год стал переломным для редакции. Она подчеркнула, что нам удалось не только правильно организовать работу в команде, но и отшлифовать узнаваемый редакционный стиль, улучшить подачу новостей. Речь идет о структуре, прогрессивном подходе к оформлению инфографики, наполнении соцсетей.

Я бы даже сказала, что команда 24tv.ua начала моду на качественную объяснительную журналистику. Часто слышим от коллег, что на нас равняются. А оценка независимых ГО и аналитиков, таких как ИМИ или Центра контент-анализа, только это подтверждает. Мы закончили 2020 год в топ-10 самых посещаемых сайтов и в течение года неоднократно возглавляли рейтинги Gemius и TNS.

– добавила редактор.

По словам Консевич, доверие аудитории, рекламодателей (24 канал запустил ряд маркетплейсов и совместных проектов с известными брендами), независимых экспертов показали, что формула "польза для аудитории + возможности технологий" работает.



Рейтинг популярности украинских сайтов / Инфографика 24 канала

Лидерские позиции 24 канала ранее

Заметим, 24 канал уже не впервые попадает на первые ступеньки рейтинга популярности. Например, издание стало самым рейтинговым интернет-СМИ Украины в ноябре 2017 года. Кроме того, медиа возглавило рейтинг в октябре 2020 года. Также 24 канал занимал вторые и третьи места.

Обратите внимание! Кроме рейтинга популярности, в декабре 2020 года 24 канал был одним из лидеров среди влиятельности медиа. В частности, исследование "Центра контент-анализа" показало, что бренд является самым влиятельным в соцсетях.

24 канал в соцсетях

За фейсбук-страницей 24 канала следят более 926 тысяч пользователей.

Ютуб-канал – 836 тысяч подписчиков;

Инстаграм-страница – почти 69 тысяч подписчиков;

Телеграм-канал – 21,7 тысячи человек.

Страница в твиттере – 62,3 тысячи читателей.

Кто еще попал в рейтинг

ТСН, 24 канал, "РБК-Украина", УНИАН, "Новое время".

В десятку самых популярных новостных сайтов также попали "Украинская правда", "Гордон" и другие.



Самые популярные новостные сайты Украины за декабрь / Скриншот с сайта Gemius