23 февраля в России мужчинам традиционно дарят носки и дешевую парфюмерию, а еще – это праздник российской армии, которая семь лет ведет войну против Украины и едва ли не каждый день убивает украинцев.

В советской империи 23 февраля был одним из главных праздников и имел статус "скрепы". Независимая Украина с большими сложностями, но отказалась от такого наследия "русского мира". Для этого Россия должна была напасть на нас и показать наглядно – что это за "защитники отечества". Что это за праздник и почему он не является украинским – читайте далее.

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История возникновения

Впервые начали отмечать 23 февраля как "День Красной Армии" в 1922 году. Отправной точкой стали события 23.02.1918 года, когда быстро собранные отряды большевиков вступили в бой с немецкой армией, наступавшей на столицу – Петроград. Бои эти завершились полным фиаско – "красноармейцы" были разгромлены и начали массово бежать, дезертирство приобрело катастрофические масштабы и спровоцировало истерику у главы большевиков Ленина. Он в статье с говорящим названием "Тяжелый, но необходимый урок" констатировал страшный разгром.

Мучительно-позорные сообщения об отказе полков держать позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (...) В советской республике нет армии,

– Ленин о дебюте "Красной Армии" 23 февраля 1918 года.

Позорные поражения в боях с немцами заставили большевиков капитулировать и согласиться на перемирие на условиях немцев в Бресте. Позор впоследствии превратился в стратегическую победу, ведь большевики сохранили власть и выиграли время и впоследствии вернули утраченное после поражения Германии на Западном фронте.

Эти нюансы в СССР замалчивали, а впоследствии вообще переписали историю под себя – вскоре бои 23 февраля 1918 года уже подавались как первые победы под Псковом и Нарвой. И только в конце 1980-х начали появляться исследования, в которых историки и публицисты осмелились рассказать правду. Для многих это было шоком.

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День советских мужчин

Для милитарного государства, где существовал культ армии и вообще культ войны, 23 февраля стало чрезвычайно важным днем и даже "скрепой". Так было 50 лет, но в 1980-и день уже советской армии эволюционировал в день советских мужчин и стал мужским аналогом 8 марта – международного женского дня.

Тогда же стал массовым ритуал подарков для мужчин. Поскольку люди жили небогато и выбор подарков в условиях социалистической экономики был ограничен, появился традиционный набор на 23 февраля – носки, одеколон или крем для бритья.

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Лихие 90-е

После развала СССР этот "праздник" как наследство перешло к новым независимым государствам, которые в своем большинстве так и остались реликтами советских времен. Граждане этих государств упорно не хотели отказываться от наследия государства, которого уже нет. Нищие 90-е стали в их воображении не следствием логического финала советской империи, а неудачным экспериментом новых элит, который разрушил "счастливую советскую жизнь" с колбасой по 2,20 и пломбиром по 30 копеек. Одним из воплощений этой ностальгии долгое время оставалось 23 февраля. Так было в России, так было и в Украине.

Опять "скрепа"

В "сытые 2000-е" в Россию потекли нефтедоллары и государство со столицей в Москве вспомнило о своих имперских амбициях. РФ начала активно вбрасывать бешеные деньги в армию и пропаганду. Вновь активизировались "скрепы" и культ войны как органические составляющие концепции "Русского мира". Одним из его проявлений наряду с так называемым "победобесием" стало 23 февраля – теперь под названием "День защитников Отечества".

Украина довольно долго шла в российском фарватере – на украинских телеканалах постоянно транслировали российские военные концерты к 23 февраля, а "95 Квартал" снимал собственные, песня "Офицеры, офицеры" победно звучала повсюду – от Ужгорода до Луганска. Российская пропаганда не была против, чтобы в Украине и в дальнейшем считали этот “праздник” днем мужчин и всесторонне этому способствовала.

Почему в Украине до сих пор празднуют "23 февраля":

23 февраля долгое время было государственным праздником в Украине и называлось "Днем защитника Отечества". В 1991 году от него попытались отказаться, ведь оно не имело отношения к новой стране – днем рождения современного украинского войска 6 декабря, впрочем, с "23 февраля" не боролись, а в 1999 году президент Кучма вообще придал ему статус государственного.

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Только в 2014 году – уже после нападения России на Украину, потери Крыма и части Донбасса президент Порошенко отменил указ Кучмы и провозгласил, что День защитника Украины должен отмечаться не на условиях оккупантов и не по их версии истории. Так Украина получила праздник своих собственных защитников – 14 октября, на Покров.

Сейчас в условиях продолжающейся российской военной агрессии нет никаких оснований праздновать день оккупационной армии. А носки украинские мужчины могут приобрести себе и сами.