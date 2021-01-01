В новом 2021 году Россия будет, скрежеща зубами, "отмечать" знаменательную для постсоветского пространства дату – 30 лет со дня окончательного развала Советского союза. И эта дата может оказаться знаковой и пророческой для современности, ведь в этом году режим Путина может рухнуть так же окончательно, как и СССР.

Что сулит новый год Путину и почему 2021 год может стать последним для кремлевского карлика – в "Теории заговора" на 24 канале.

Интиресно Росія готує захоплення влади в Білорусі в обхід Лукашенка: план Путіна

Что готовит Путину новый год

Имперские замашки Путина конвертируются в то, что Кремль постоянно вдалбливает в головы россиян идею восстановления давно утраченного Советского союза. И частично Путину это даже удалось, он вернул россиянам советский гимн, постепенно возродил многие, не самые лучшие, старые советские практики, включая цензуру, репрессии, конфронтацию с Западом и агрессию по отношению к соседям.



Владимир Путин / Фото Getty image

Он мечтал по советской модели захватить Украину целиком, но ему это не удалось. И вместо желанного нового члена возрожденного совка, Путин получил нежеланного нового врага.

И это касается не только Украины, а и большей части остальных постсоветских стран – Россия не стала центром притяжения, она стала центром, от которого все стараются отгородится высоким забором. А, как показала практика, новая версия советского союза, не сможет долго прожить за етим высоким забором – извне её сожрут санкции, а изнутри – недовольство уровнем жизни. И эта волна, сносящая остатки режима, именно в 2021 году набирает высоту, чтобы обрушиться на застрявшую в истории Россию.

И именно 2021 год окончательно обнажит всю провальность путинского проекта по построению новой империи. Ведь, построив свою легитимность на обещании возродить российскую империю, Путин не просто её не возродил, но и окончательно рассорил Россию даже с теми странами, которые казались лучшими друзьями Кремля.

Что случилось с экономикой России

Экономика России в 2020 году сильно напоминала последние дни Советского союза. По декабрьским опросам 67% россиян живут в страхе, что завтра им не хватит денег даже на базовые продукты – хлеб, сахар и подсолнечное масло. И их страх оправдан, ведь плачевное состояние российской экономики уже признают даже у Путина, а потому в лучших традициях совка, вводят регулирование цен на товары первой необходимости

Люди постарше помнят пустые полки в магазинах, тотальный дефицит и продажу тех самых товаров из-под полы за бешеные деньги. СССР за 70 лет так и не смог решить эту проблему и сегодняшняя Россия стремительно приближается к краху, аналогичному краху совка.

Под завесу 2020-го, понимая, что не могут удержать экономику, в Кремле активно начали обсуждать введение продовольственных карточек для малоимущих россиян.

Путин построил свою идеологию практически полностью на советских датах и символах. Он превратил военный парад 9 мая в главное официальное шоу. В 2020 году такой парад предшествовал псевдореферендуму по поправкам в конституцию, которые обнуляли президентские сроки Путина, что в теории позволяет ему остаться у власти до 2036 года.

Но ему вряд ли удастся воспользоваться этой законодательной лазейкой. Ведь рейтинги Путина неуклонно падают, как и доходы россиян. И дальнейшее падение экономики, вряд ли повысит его позиции.

К слову Капітуляція чи падіння економіки: до чого призведуть нові санкції проти Росії

А падать экономика в 2021 году будет еще стремительнее, чем раньше. Новая команда американского президента Байдена говорит уже не с Путиным, а с российским бизнесом – именно он отныне под главным санкционным ударом.

В Вашингтоне как-бы намекают – откажетесь от Путина, сможете и дальше вести бизнес, зарабатывать деньги и ездить на отдых в заморские страны. А пока вы поддерживаете режим диктатора – всё это для вас закрыто. А с учетом последнего пакета санкций, который по факту замораживает большую часть российского производства, у Кремля остается всего один источник дохода – нефть и газ.

Еще один неприятный сюрприз для Путина

Но и здесь 2021 год несет неприятный сюрприз для Путина. Падение спроса на нефть, вызванное COVID-19, привело к тому, что в 2020 году цена на нефть марки Brent снизилась до 21 доллара за баррель. И большого отскока эксперты не прогнозируют, ведь спрос в новом году так и останется на низком уровне. А вот предложение – наоборот – увеличится.

Читайте также Найгірший рік для Путіна: чому його режим можуть остаточно знищити

Ведь члены ОПЕК, которые ограничивали в 2020 году объемы добычи черного золота, в новом году просто таки зальют Европу дешевой нефтью, чтобы хоть что-то заработать. В то же время Россия будет вынуждена продавать нефть себе же в убыток.

Да и будет ли что продавать? Ведь мировые эксперты весь год намекали на то, что разработанные месторождения в России уже иссякают, а на разработку новых у Кремля просто нет денег. И если Арабские страны осознали приближающийся закат эпохи нефти, то Россия – нет.

Чтобы не быть голословным приведу пример. Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти, в 2021 году бросит все силы на поиск доходов не связанных с продажей нефти. Например – займется привлечением огромного количества туристов.

► Для этого уже ведутся работы над возведением высокотехнологичного мегагорода Неом в северо-западной пустыне. Стоимость такого масштабного проекта 500 миллиардов долларов.

► Параллельно с ним аравийцы уже строят курорт на Красном море, который по площади будет превышать территорию некоторых европейских стран.

А что предложит своим гражданам путинская Россия, когда нефтяная игла сломается? Правильно, ничего. А если быть точнее – то нищету и разруху. Но её россияне и так видят каждый день.

Внешняя политика Путина

Во внешней политике Путин также проигрывает и 2021 год только закрепит этот результат. Казалось бы самая близкая по духу Беларусь отвернулась от России и избрала путь демократизации. Это стало сильной пощечиной путинскому режиму, ведь для россиян это стало примером того, что диктатор не вечен и его можно попытаться подвинуть.

Уже в сентябре 2021 года в России пройдут парламентские выборы. И путинская "Единая Россия" имеет все шансы пролететь. Ведь Беларусь и Хабаровск стали действительно катализатором к изменениям. И Путин этого сильно боится.

И отравление Навального нервно-паралитическим веществом Новичок для меня выглядит как признак отчаяния. То, что Навальный выжил и утверждает, что за нападением на него стоит Путин, еще больше подорвало авторитет президента и его нерадивых карманных ФСБшников. Чего только стоят акции, в рамках которых россияне сносят к ФСБ грязное белье.

В России вдруг поняли, что ФСБшники – это не какие-то страшные супер-герои, а такие же никчемные рабы, живущие в хрущёвках. Нет никакого величия огромной страны.

Выборы в России

Да, можно возразить, в руках Путина все ветви власти и в России все равно не признают своей вины в отравлении. Ок, и не нужно. Впереди выборы и россияне могут показать свое отношение к действующей власти. Или вы думаете зря Путин пытается законодательно клеймить оппозиционных кандидатов "иностранными агентами"? Нет, он боится, что проголосуют за них.

Тактика Навального "Умное голосование", которая консолидирует протестные голоса против партии "Единая Россия", это инструмент, который может разрушить видимость всемогущества Кремля.