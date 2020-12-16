В общем еще 2 – 4 поместных православных церквей мира могут признать Православную церковь Украины. По прогнозам митрополита Переяславского и Вишневского ПЦУ Александра Драбинко, это произойдет уже в 2021 году.

Драбинко отметил, что сейчас ПЦУ идет "колоссальными темпами". Об этом митрополит сказал в интервью Obozrevatel TV.

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Он напомнил, что за 2 года ПЦУ получила признание четырех поместных церквей.

Мы идем колоссальными темпами, по сравнению с тем, как подобные процессы происходили в становлении других православных поместных церквей. Для примера, Русская Церковь ожидала своего признания как автокефалии, независимости от Константинополя, 141 год,

– отметил Драбинко.

Митрополит пояснил, что такой прогноз базируется на информации, поступающей из других поместных церквей. В то же время он не стал называть конкретные церкви.

"По крайней мере, о трех поместных церквях у меня есть очень хорошая информация. Их сейчас сдерживает исключительно грязная дипломатия Москвы, которая, благодаря финансам и другим политическим факторам, не позволяет им сделать определенные шаги по признанию Православной церкви Украины", – сказал митрополит.

Обратите внимание! 15 декабря 2020 года ПЦУ отметила вторую годовщину своего создания. По состоянию на декабрь 2020 года Православную церковь Украины признали 4 поместные церкви: Православная церковь Эллады, Православная церковь Кипра, Александрийский и Константинопольский патриарх.

По состоянию на сегодня Православную Церковь Украины признали четыре поместные церкви: Православная Церковь Эллады, Православная Церковь Кипра, Александрийский и Константинопольский патриарх.