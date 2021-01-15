В Министерстве обороны Украины объявили, что 2021 год будет годом евроатлантической трансформации. У каждой страны, которая интегрируется в ЕС, наступает момент, когда внешнеполитические вопросы превращаются в задачи внутренней политики. Так случилось и с Украиной.

Именно поэтому в ведомстве заверили, что определились со своим направлением работы в 2021 году. Об этом заявили на сайте ведомства.

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"Для реализации внутренних реформ мы ориентируемся на стандарты НАТО, поскольку они являются лучшими в военной сфере", – заверили в министерстве.

Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась 22 декабря 2020 года, 2021 год объявлен годом Евроатлантической трансформации,

– отметил министр обороны Андрей Таран.

Как работать над системой

В Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины состоятся трансформационные процессы. Впоследствии можно будет увидеть интегрированную оборонную институцию евроатлантического типа – это будет результатом всех процессов.

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Чтобы система оборонного менеджмента была беспристрастной и эффективной, к участию пригласили представителей: