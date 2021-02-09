Свадебные организаторы прогнозировали, что 2021 год станет годом открытия в свадебной сфере. Дело в том, что пары устали оттягивать празднование из-за карантинных ограничений. Хоть и в небольшой компании, но отпраздновать настроены решительно.

Большинство популярных дат в новом году уже забронировано, а подрядчики расписаны на полгода вперед. Сколько стоит организовать свадьбу в условиях карантина и изменились ли цены – читайте далее в материале.

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По словам свадебных организаторов, запросы по бронированию свадеб поступают едва ли не ежедневно. Признались, цены пришлось немного поднять, ведь 2020 год был не щедрым на работу.

Свадебная сфера всегда движется вперед. Несмотря на карантин цены поднимаются. Понимаем, что всем тяжело, но если поднимается цена на бензин и продукты, то и наша растет,

– пояснила фотограф Ирина Гойник.



Молодожены уже не могут оттягивать свадьбу / Фото happyukraine

Ориентировочные цены на свадебные услуги

Ведущий – 300–1000 долларов.

– 300–1000 долларов. Фотограф – 200–1000 долларов;

– 200–1000 долларов; Видеограф – не менее 20 тысяч гривен.

– не менее 20 тысяч гривен. Музыканты – 300–500 долларов.

– 300–500 долларов. Ресторан – от 1000 гривен за человека.

– от 1000 гривен за человека. Декораторы – не менее 15 тысяч гривен.

Однако ни цены, ни карантин молодых не пугают.

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Что говорят в ЗАГСах

В центрах регистрации браков рассказали, что заявлений на брак за январь поступило втрое больше, чем в 2020 году.

Уже сейчас есть на несколько дней вперед предварительная запись. У нас есть карантинные ограничения, все должны быть в масках, также есть ограничения количества гостей – 10–15,

– рассказала руководитель Винницкого отдела ГРАГС Юлия Романенко.

Организаторы заметили, что пары стали более прогрессивными. Сейчас вместо шумных гуляний выбирают небольшие вечеринки. И посоветовали не оттягивать с выбором даты проведения, ведь лучшие бронируют еще за год.