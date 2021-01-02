2020 год в Украине выдался не только богатым на различные события, но и достаточно плодотворным в законотворческом аспекте. Парламентарии вводили новые карантинные ограничения, пытались вернуть ответственность за ложь в декларациях и принимали законы об игорном бизнесе и о рынке земли.

Сайт 24 канала подводит итоги и рассказывает о главных законах 2020 года и к чему готовиться в 2021.

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Отмена депутатской неприкосновенности

Разговоры о том, чтобы отменить в Украине депутатскую неприкосновенность, ведутся уже достаточно давно. И вот, в конце 2019 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, а уже с 1 января 2020 года он вступил в силу.

Так, закон исключает из статьи 80 Конституции положение, гарантирующее депутатскую неприкосновенность парламентариям, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия Верховной Рады.

В вышеупомянутой статье осталась только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Штрафы для кнопкодавов

В начале года вступил в силу закон об обеспечении личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады.

Документ устанавливает уголовную ответственность за умышленное осуществление народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование).

За это предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 000 гривен) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 000 гривен).

Новые дорожные знаки и зеленые номера для электрокаров

В начале 2020 года также вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

Этот закон предусматривает следующее:

зеленые номерные знаки для электромобилей;

новые дорожные знаки Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей" и маркировки мест для парковки, зарядки;

штрафы за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, а также за создание помех водителям электрокаров в остановке или парковке.

Фото Facebook-сторінка Hennadii Mudrytskyi

Закон о среднем образовании

В марте 2020 вступил в силу закон о полном общем среднем образовании. Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности: доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечение качества полного общего среднего образования и обеспечение академической добропорядочности в сфере общего среднего образования и тому подобное.

Также в документе прописано, что языком образования является государственный язык, а также урегулирован вопрос обучения на языках коренных народов и национальных меньшинств.

Закон утверждает обязательную государственную итоговую аттестацию (ГНА) за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Крупные штрафы за поджог сухостоя

В апреле 2020 заработал закон об усилении ответственности за поджог сухостоя – до 153 тысяч гривен штрафа и до пяти лет тюрьмы.

Как растут размеры штрафов (ст. 241, ст. 245 УКУ):

с 1 700 – 3 400 гривен до 30 600 – 61200 гривен за загрязнение атмосферного воздуха;

с 5 100 – 8 500 гривен до 91 800 – 153 000 гривен – за уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Ст. 77, 77-1 КУоАП:

с 85 – 850 грн до 1 530 – 15 300 грн – за нарушение требований пожарной безопасности в лесах;

с 170 – 1190 грн до 3 060 – 21 420 грн за самовольное выжигание растительности или ее остатков;

с 340 – 1700 грн до 6 120 – 30 600 грн за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах заповедников.

"Коронавирусные" законы

Пожалуй, одними из самых громких законов стали именно те, которые касались карантина и коронавирусной болезни, ведь они вводили целый список разнообразных запретов. В марте вступил в силу один из таких законов, где предполагалось, что нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 – 3 400 гривен), на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч (3 400 – 17 000 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В документе также предусматривалось создание правовой основы для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер для предотвращения и лечения коронавирусной болезни.

В частности:

проведение закупки товаров, работ и услуг необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках";

стопроцентную предварительную оплату за такие товары, работы и услуги;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения Covid-19;

контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Чуть позже, в апреле, вступил в силу другой закон, об обработке персональных данных больных СOVID-19 без их согласия. Документ позволял обработку персональных данных без согласия лица, в частности данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.

Предусмотренные законом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены.

21 ноября 2020 года вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Штраф за первое нарушение составляет 170 гривен, за повторное – 255 гривен. К тому же, заплатить штраф нужно будет сразу на месте совершения правонарушения, так как закон не предусматривает необходимость передачи протокола в суд перед наложением штрафа, как это было раньше.

Штрафы за отсутствие маски могут налагать органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Закон О рынке земли

Этот закон полностью вступит в силу лишь летом 2021 года, Впрочем, сейчас уже вступило в силу одно из положений. В общем, закон приняли в Раде еще весной 2020 года, а чуть позже его подписал президент Владимир Зеленский.

В целом, закон О рынке земли предусматривает, что:

с 2021 года земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки;

с 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки;

юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров;

запрещена продажа земли государственной и коммунальной собственности.

иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

А в этом году только заработало положение о том, что Кабинету министров Украины в 6-месячный срок со дня опубликования этого закона поручено разработать и утвердить порядок осуществления финансовой поддержки граждан и юридических лиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом и тому подобное.

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"Антиколомойский" закон

В мае вступил в силу "антиколомойский" закон, предусматривающий невозврат национализированных банков бывшим собственникам. Он также регулирует полномочия Национального банка по выводу банков с рынка, признанию их банкротами.

Фактически, законопроект исключает возможность возвращения национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем, деньги бывшему владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.

Отмена уголовной ответственности за пьяное вождение

С 1 июля 2020 года вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Какое наказание должно вводиться:

нарушение вышеуказанных правил – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

при повторном правонарушении – штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Но уже 2 июля Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Произошло так потому, что 17 июня 2020 года нардепы приняли закон № 3314, который отменяет уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, собственно, именно этот законопроект и подписал затем президент.

Ответственность не усилили / Фото из открытых источников

Закон об азартных играх

Летом вступил в силу закон об азартных играх. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В него входят азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Также допускается размещение казино в Киеве на территории пятизвездочных отелей, а для других населенных пунктов закон разрешает размещать их в гостиницах категории четыре и пять звезд. В то же время народные депутаты вернули требование размещать игорные заведения на расстоянии не менее 500 метров от учебных заведений, а также расширили круг лиц, которые могли бы обратиться в суд с заявлением об ограничении.

Законы для ФЛП

В декабре вступил в силу закон президента Зеленского, который предусматривает единовременную материальную выплату предпринимателям – по 8 000 гривен.

Также, 10 декабря вступил в силу закон об отсрочке обязательной установки кассовых аппаратов для ФЛП.

Закон вводит следующие правила:

определение предельных объемов доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы. І группа ФЛП-167 минимальных заработных плат вместо 1 млн грн, ІІ группа – 834 МЗП вместо 5 млн грн, ІІІ группа-1167 МЗП вместо 7 млн грн)

отсрочка до 1 января 2022 года обязательного применения РРО (регистратор расчетных операций) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II – IV групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для I группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

отмена штрафных санкций за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО;

пролонгация на год – до 1 января 2022 года – применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

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Уголовная ответственность за ложь в декларациях

27 октября 2020 года Конституционный суд отменил ряд норм антикоррупционного законодательства. Это привело к массовым митингам и параличу системы электронного декларирования чиновников. Но, уже в начале декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Впрочем, ранее в законе был пункт о тюремном заключении, который депутаты решили не возвращать. Порог уголовного наказания повысили за ложь на миллион гривен, а не 500 тысяч, как было ранее.

Теперь за ложь в декларациях чиновникам грозит следующее:

умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это от 1,3 до 9 миллионов гривен) наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысячи гривен) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тысяч прожиточных минимумов (сейчас 9 миллионов гривен) карается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов (от 51 до 85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

умышленное непредставление декларации карается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После решения КСУ НАПК потеряло почти все свои полномочия. Поэтому Рада приняла закон, который частично вернул полномочия НАПК. Документ предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; введение правового регулирования особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц, порядка осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинг образа жизни субъектов декларирования; порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля; обеспечивает правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.