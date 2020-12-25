2020 – один из самых сложных годов для каждого украинца, – Зеленский
Владимир Зеленский подытоживая уходящий год, назвал его одним из самых сложных в жизни украинцев. Среди вызовов 2020 года – сбитие самолета МАУ 8 января и эпидемия коронавируса, которая до сих пор продолжается.
Об итогах 2020 года и наибольших его сложностях Владимир Зеленский рассказал в интервью "Фокусу".
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Считаю, что это один из самых сложных лет для каждого украинца. Вызовов много,
– отметил президент.
Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном
По его словам, работа в режиме хардкора началась с Ирана, когда 8 января там сбили украинский самолет. Для команды Зеленского эта трагедия была "мощным ударом под дых".
"Нам нужно было быть реальным государством, а не просто какими-то парнями или девушками, которые занимаются своей работой на должностях. Мы должны были быть государственниками", – пояснил глава государства.
И добавил, что Украине нужно было быстро получить признание иранской стороны, что они действительно стреляли в самолет и сбили его ракетой. Этого удалось достичь.
Эпидемия COVID-19
После этого началась эпидемия коронавируса.
"Во всем мире никто ничего не понимал, что это такое, куда бежать, что делать", – вспомнил Зеленский.
Президент отметил, что тогда действовали интуитивно и профессионалами в этом вопросе стали лишь потому, что "мало спали и очень много работали".
Глава государства добавил, что первую волну коронавирус удалось "сбить", однако стало понятно, что в стране нет системной медицины.
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Ожидания от 2021 года
Зеленский рассказал, каким этот год будет для украинцев и для него лично.
Для меня он будет таким же, как 2020, возможно, даже тяжелее. Для людей, думаю, будет легче,
– считает президент.
Мол, с коронавирусом уже научились бороться. Кроме того, 2021 – год 30-летия украинской независимости. Также глава государства добавил, что экономически также будет легче.
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