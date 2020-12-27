Катастрофическое загрязнение воды: в 2020 году в океаны попало более 1,5 миллиарда масок
Пандемия COVID-19 может вызвать всплеск загрязнения океана. Ведь отныне к пластиковым отходам добавились одноразовые маски и латексные перчатки.
В 2020 году в океаны попало более 1,5 миллиарда масок. Об этом сообщила группа по охране морской среды Oceans Asia.
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Отслеживание масок у берега
Специалисты Oceans Asia отслеживали количество масок, которые прибивало к берегу удаленного острова к югу от Гонконга. Это начали делать еще с начала пандемии.
Примерно через 6 недель после того, как COVID-19 добрался до Гонконга, в конце февраля, мы начали находить много масок,
- рассказал представитель Oceans Asia.
По его словам, до пандемии COVID-19 маски не находили.
Чем грозят маски
Маски делают из полипропилена – тонких волокон пластика. Как пояснили в организации, предметы распадаются на части в воде, и крошечные кусочки пластика могут оставаться в океане на протяжении сотен лет. Они угрожают безопасности рыб и даже загрязняют воздух.
Загрязнение океана: кратко
- Еще до начала пандемии беспокойство защитников природы вызвал ежегодный вылов 14 миллионов тонн пластика, количество которого на 2018 год подсчитали в ООН.
- Согласно исследованиям UN Environment, в Средиземное море ежегодно попадает 570 тысяч тонн пластика.
- Большие части этого материала загрязняют дикую природу, угрожают безопасности и качеству пищевых продуктов, здоровью людей. Микропластик может быть пищей для многих морских животных – они едят пластиковый мусор или могут запутаться в нем.
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