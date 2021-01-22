В 2020 году более 5 тысяч человек привлекли за коррупцию: данные НАПК
В Единый государственный реестр в 2020 году внесли 5131 человека. Они совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАПК на фейсбук-странице.
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Сколько человек в Реестре коррупционеров
В Реестр коррупционеров внесли сведения о 5 131 лице, в частности:
- 993 человека привлечены к уголовной ответственности;
- 4001 человек – к административной ответственности;
- на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.
Почему привлекали к уголовной ответственности
К уголовной ответственности чаще всего привлекали к ответственности за:
► предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки – 604 человека;
► декларирование ложной информации – 116 человек;
► злоупотребления влиянием – 89 человек.
Административная ответственность
В то же время к административной ответственности привлекали за:
- несвоевременное представление декларации – 3742 человек;
- несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов – 165 человек.
Дисциплинарная ответственность
К дисциплинарной ответственности чаще всего привлекали за:
► нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов – на 31 человека;
► нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка – 24 человек;
► несвоевременное представление декларации – 17 человек.
С Реестра коррупционеров в течение 2020 года изъяли 21 человека.
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