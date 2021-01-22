В Единый государственный реестр в 2020 году внесли 5131 человека. Они совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАПК на фейсбук-странице.

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Сколько человек в Реестре коррупционеров

В Реестр коррупционеров внесли сведения о 5 131 лице, в частности:

993 человека привлечены к уголовной ответственности;

4001 человек – к административной ответственности;

на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

Почему привлекали к уголовной ответственности

К уголовной ответственности чаще всего привлекали к ответственности за:

► предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки – 604 человека;

► декларирование ложной информации – 116 человек;

► злоупотребления влиянием – 89 человек.

Административная ответственность

В то же время к административной ответственности привлекали за:

несвоевременное представление декларации – 3742 человек;

несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов – 165 человек.

Заметим! Чаще всего как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Дисциплинарная ответственность

К дисциплинарной ответственности чаще всего привлекали за:

► нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов – на 31 человека;

► нарушение ограничений относительно использования служебных полномочий и получение неправомерной выгоды или подарка – 24 человек;

► несвоевременное представление декларации – 17 человек.

С Реестра коррупционеров в течение 2020 года изъяли 21 человека.