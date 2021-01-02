2020 – это год карантина, новых привычек и ограниченного общения. Мир начал жить в новой реальности – пандемия заставила многих развиваться и переквалифицироваться.

Что изменил 2020 год – реальные истории людей читайте в материале 24 канала.

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Кроме ношения защитных масок и постоянного использования антисептика мы перестали касаться лица, стали чаще мыть руки и держать дистанцию. Редкими стали посещения родителей, а работа ограничилась четырьмя стенами дома.

Работа на дому

В одном из международных технологических холдингов в Украине, который охватывает несколько компаний, рассказали о своем опыте удаленной работы. Компания состоит из более 800 сотрудников, однако, рабочие места в офисе сейчас фактически пусты.

"Офис работает, но мы рекомендуем не приходить, ведь все же за весь этот год были случаи заболевания", – пояснила HR международного технологического холдинга Виктория Дзыба.



Многие люди превратили свой дом в офис / Фото Ivan Samkov, Pexels

До карантинных ограничений компания не имела опыта удаленной работы, поэтому приспосабливаться к новым реалиям начали уже с первых дней пандемии.

"Конечно же все наши компании перешли в онлайн-режим, нам было очень тяжело. Мы максимально старались помогать ребятам, генерировали различные дайджесты, гайды, различные онлайн-форматы, которые помогли бы адаптироваться к новому формату", – вспомнила Виктория Дзыба.

Онлайн-обучение

Но в онлайн пошла не только работа, но и учеба. Студентка второго курса Львовской политехники Дарья Сапожник рассказала, что сессию уже не один раз сдавала в виртуальной реальности.

В этом учебном году мы вообще не возвращались в университет, не виделись с одногруппниками и даже не видели новых преподавателей, с которыми у нас сейчас занятия,

– отметила Дарья Сапожник.

Девушка считает, что сложно не учиться, а обучать. К дистанционным занятиям и экзаменам студенты наловчились быстро. Разобраться с онлайн-платформами сложнее было преподавателям.



2020 год перевел учебный процесс в онлайн / Фото Julia M Cameron, Pexels

Из ресторана – в службу доставки

Больше всего пандемия ударила по ресторанному бизнесу. Алена Бебко-Минаева рассказала, что ее семья рестораторы в третьем поколении. За все время существования их бизнеса, закрывали заведения разве что на ремонт. Впрочем, в 2020 году пришлось проявлять гибкость.

"Азиатский ресторан начал лепить пельмени, потому что это было актуально", – рассказала ресторатор.



Рестораны научились работать в новом формате / Фото Norma Mortenson, Pexels

Чтобы не оставить людей без работы и денег нужно было действовать оперативно. Уже на второй день объявленного карантина владельцы вместе с персоналом начали переформатировать ресторанный бизнес на доставку еды.

"Когда-то мы думали, что надо запустить доставку, сделать сайт, но никак руки не доходили, а тут за неделю очень быстро все сделали. Все работники помогали, те что постарше – были дома, а младшие – были курьерами", – вспомнила Алена Бебко-Минаева.

Чему нас научил 2020 год – смотрите в видео: