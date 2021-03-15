Украинская армия во время оккупации Россией Крыма в 2014 году планировала взять под контроль и удерживать крымские аэродромы, а также другие стратегические объекты. Однако этот план отменили.

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

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Назаров о возможностях Украины в 2014 году

Генерал был в составе военной делегации на полуостров. По его словам, тогда замыслы предусматривали силовое вмешательство Украины в Крыму.

Мы понимали, что задача сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Однако взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, было реально,

– отметил Назаров.

Он добавил, что до сих пор анализирует ситуацию и делает вывод, что эта задача была реальной. Назаров уточнил, украинская сторона была готова не только оказать сопротивление, но и применять его.

Как все тогда происходило

Генерал рассказал, что тогда утвердили подготовку сил и средств.

"Первый эшелон – это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов – Днепр, Львов, Озерное, загрузиться на Ил-76 и АН-26", – вспомнил Назаров.

Самолетам поставили задачу "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолеты должны были доставить командование сухопутных войск.

По словам генерала, подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. Оттуда они должны были перебрасываться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой.

И второй эшелон – сухопутный – должен был двигаться по перешейку, брать их под контроль.

План отменили

Назаров подчеркнул, что соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривали ВСУ. Однако позже его отменил начальник генштаба Михаил Куцин.

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