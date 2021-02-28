В 2014 году УПЦ МП прикрывала оккупацию Крыма – расследование
Оккупация Крыма в 2014 году происходила под прикрытием Московского патриархата. Все началось с привоза на полуостров христианских святынь "Дары волхвов", которые хранятся в Греции.
Источник:"Крим.Реалії"
В январе 2014 года Россия привезла святыни в Крым. Вместе с ними прилетела группа россиян, которая провела переговоры с тогда еще спикером парламента Крыма Владимиром Константиновым и малоизвестным в 2014 году пророссийским политиком Сергеем Аксеновым.
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Акцию оплатил российский олигарх
"Дары волхвов" 24 января того же года привезли в Киев под патронатом Русской православной церкви. Оплачивал акцию российский православный олигарх Константин Малофеев.
Константин Малофеев / Фото TASS
"Мы принесли сюда честные "Дары Волхвов" благочестивому народу Украины по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – отметил настоятель монастыря святого Павла архимандрит Парфений.
Охраной руководил Игорь Гиркин – полковник ГРУ. Он использовал псевдоним Стрелков. В Крым везти "Дары волхвов" не собирались, однако планы изменили за день.
Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл настоял, чтобы в маршрут принесения честных "Даров Волхвов" сюда, в пределах русской церкви, обязательно был включен Крым – Симферополь и Севастополь,
- пояснил насельник монастыря святого Павла, монах Никодим.
Состав делегации
В составе делегации, кроме Гиркина и Малофеева, были:
- депутат Госдумы России Олег Лебедев;
- экс-депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Также он был сенатором Совета Федерации, заместителем главы российской организации "Боевое братство", который позже стал соучредителем движения "Антимайдан" в России.
Владелец реликвии, завезенной на полуостров, настоятель афонского монастыря святого Павла игумен Парфений также был вовлечен в акции. Уже через 4 года представители УПЦ МП использовали авторитет Парфения для вброса негативных месседжей относительно украинской автокефалии.
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Российские военные располагались в храмах
Основательница "Центра религиозной безопасности" Татьяна Деркач подтвердила, что российские военные действительно располагались в храмах, где хранили свое оружие. А когда происходил захват украинских военных частей, то россияне брали с собой священников, которые уговаривали военных ВСУ "не воевать против братьев".
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Религиовед Дмитрий Горевой заметил, что Константин Малофеев и сейчас продолжает политическую деятельность под прикрытием РПЦ, продвигая восстановление якобы исторической России.
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