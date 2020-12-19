Ежегодно в Житомирском лесничестве покупают до 200 тысяч деревьев к зимним праздникам. В 2020 году на продажу вырастили елки высотой от 1 до 3,5 метра. Купить новогодние деревья можно в специализированных точках продаж или же непосредственно в лесничестве.

Стоить некоторые елки будут от 100 до 400 гривен. В то же время они будут иметь штрих-код, который можно будет проверить на специальном сайте. Подробнее о елках в регионах Украины – в сюжете 24 канала.

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Лесники рассказали, чтобы вырастить одну из елок – надо примерно 6 лет. Ведь за 3 года дерево вырастает лишь на 1,5 метра. По словам главного лесничего Житомирского лесного хозяйства Сергея Дубницкого, на одном из участков выберут примерно 50% елок, на их места посадят новые.

Также он рассказал о соответствующих нумерациях бирок на деревьях. Соответствующие номера, по информации Сергея Дубницкого, повторяются, на каждом предприятии они свои.



За 3 года дерево вырастает лишь на 1,5 метра / Скриншот с видео

Елочный рынок в Харькове

На елочном рынке в Харькове максимальная цена за дерево составляет 500 гривен. Однако некоторые из покупателей жалуются и на такие цены.

В то же время в центре города стоимость елки вдвое больше. Некоторые пенсионеры рассказали, что хочется купить нормальное новогоднее дерево, однако пенсия не позволяет. "Цена в 300 гривен меня устраивает", – рассказал один из мужчин, который выбирал елку.



В Харькове цена за дерево составляет 500 гривен / Скриншот с видео

Цена елок во Львове

Зато цена искусственного дерева вдвое больше и зависит от материала. Она может колебаться от 2 до 12 тысяч гривен. Среди фаворитов покупателей – смешанная и литая.

Люди начали заботиться об экологии и перешли на искусственные елки. Смешанная елка может быть более дешевая, а может – более пышная. Литая елка сделана не из такого пышного материала, а когда елка смешанная – только имеет более пышный вид,

– рассказал продавец елок Роман.

По его словам, если елка полностью литая, то она будет дороже, ведь ее лучше хранить.

Новогодние деревья на Херсонщине

Есть и другая альтернатива новогоднему дереву – елка в горшке. За последние 5 лет подходящий вариант выбирает для себя Оксана Архипова из Херсона. По традиции перед Новым годом женщина едет в местный рассадник за деревцем.

За одну из елок женщина заплатила 200 гривен. Весной она пересадит хвойное растение из горшка во двор своего дома. На нем одновременно уже растет 5 вечнозеленых деревьев, которые жительница Херсона приобрела в предыдущие годы.

"У кого есть возможность посадить у себя елку - сажайте. Не вырубайте лес, храните его", – сказала жительница города Алешки Оксана Архипова.



Есть и другая альтернатива новогоднего дерева / Скриншот с видео