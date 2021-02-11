Сотрудники Офиса генерального прокурора 11 февраля сообщили о подозрении в халатном отношении к службе двум военным. Правоохранители утверждают, что из-за их действий во время взрывов на артиллерийском складе в Сватово Луганской области было уничтожено военное имущество.

Как утверждают следователи, военным инкриминируют халатное отношение к службе, совершенное в условиях особого периода, которое привело к тяжелым последствиям.

Смотрите также Рада продолжила работу ВСК по расследованию взрывов на складах

По данным следствия, военнослужащие нарушили руководящие документы и расположили вверенные им подразделении возле склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А".

18 миллионов урона

Правоохранители также говорят, что подозреваемые должны были обеспечить размещение боевой техники согласно нормативно установленным расстояниям, но не сделали этого.

Также военные якобы не обустроили капониры и окопы для безопасной сохранности снарядов и защиты их от поражения.



Из-за взрывов снарядов в Сватово была уничтожена военная техника / Фото офиса генерального прокурора

Вследствие этого стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству причинено более 18 миллионов гривен имущественного ущерба,

– отметили в офисе генпрокурора.

Если вину военных признает суд, им грозит от 5 до 8 лет заключения.

Причины пожара и взрывов в Сватово до сих пор остаются неизвестными. Их пытаются установить детективы ГБР.

29 октября 2015 года в Сватово Луганской области начали взрываться боеприпасы на складах Минобороны, после чего в помещениях разгорелся масштабный пожар. В результате взрывов погибли четыре человека: среди них трое военных и один гражданский.