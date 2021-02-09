Бойко или Разумкова: кто может дать бой Зеленскому во втором туре выборов президента
Если бы в ближайшее время состоялся второй тур президентских выборов, победу одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. Правда, значительную конкуренцию ему могут составить спикер Рады Дмитрий Разумков и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Исследование проводили с 29 января по 3 февраля.
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Второй тур выборов президента: кому отдают предпочтение украинцы
Если бы в списке были только Владимир Зеленский и Петр Порошенко
- Владимир Зеленский – 54%
- Петр Порошенко – 46%
Если бы в список вошли Юрий Бойко и Владимир Зеленский
- Юрий Бойко – 42%
- Владимир Зеленский – 58%
Если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков
- Владимир Зеленский – 60,1%
- Дмитрий Разумков – 39,9%
Если бы был выбор между Юрием Бойко и Дмитрием Разумковым
- Юрий Бойко – 42,4%
- Дмитрий Разумков – 57,6%
Если бы в первом победили Петр Порошенко и Дмитрий Разумков
- Петр Порошенко – 45,2%
- Дмитрий Разумков – 54,8
Если бы во втором туре принимали участие Юрий Бойко и Петр Порошенко
- Юрий Бойко – 45,8%
- Петр Порошенко – 54,2
Заметим, во всех случаях это голоса тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.
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Подробнее о вышеупомянутом опросе
- Его проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
- Всего опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.
- Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
- Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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