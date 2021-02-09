Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Исследование проводили с 29 января по 3 февраля.

Важно Обновленный президентский рейтинг: сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского

Второй тур выборов президента: кому отдают предпочтение украинцы

Если бы в списке были только Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский – 54%

Петр Порошенко – 46%

Если бы в список вошли Юрий Бойко и Владимир Зеленский

Юрий Бойко – 42%

Владимир Зеленский – 58%

Если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков​

Владимир Зеленский – 60,1%

Дмитрий Разумков – 39,9%

Если бы был выбор между Юрием Бойко и Дмитрием Разумковым

Юрий Бойко – 42,4%

Дмитрий Разумков – 57,6%

Если бы в первом победили Петр Порошенко и Дмитрий Разумков

Петр Порошенко – 45,2%

Дмитрий Разумков – 54,8

Если бы во втором туре принимали участие Юрий Бойко и Петр Порошенко

Юрий Бойко – 45,8%

Петр Порошенко – 54,2

Заметим, во всех случаях это голоса тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

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