2 года назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. А на следующий день состоялась передача документа. С тех пор к ПЦУ присоединились более 600 приходов Московского патриархата.

Переход приходов: какие процессы происходили в 2020 году

Как рассказали в пресс-службе Православной церкви Украины в комментарии 24 каналу, в течение первого года после получения Томоса к ним присоединились около 600 приходов. А в 2020 году это количество стало намного меньше – перешли лишь 5 приходов.

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Среди причин замедления перехода в ПЦУ называют эпидемию коронавируса, препятствия со стороны местных властей и Русской православной церкви:

местные чиновники приостанавливали или затягивали регистрацию;

переходы не регистрируют иногда в областных администрациях;

практически относительно каждого прихода, который перешел из УПЦ МП, есть соответствующие иски в судах;

на средства доноров в населенном пункте строят для сторонников Московского Патриархата новое помещение, выплачивают денежное содержание и оказывают материальную помощь наиболее активным сторонникам РПЦ.

Переходы происходят одиночно по каждой области. И очень часто мы этого даже не афишируем для того, чтобы не было противостояний. Поскольку есть попытки напугать других, показать, что вот, если вы перейдете, мы будем вам сопротивляться,

- подчеркнули в Православной Церкви Украины.

Здесь добавили, что мешает процессу и тот факт, что безосновательно в течение более 1,5 года блокируется выполнение закона части, что требует от религиозных организаций указывать в своем названии принадлежность к другой религиозной организации, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре. То есть должна быть не Украинская православная церковь Московского патриархата и Русская православная церковь в Украине.

Какие именно приходы перешли в 2020 году

По данным списка религиозных организаций, говорится о:

село Мусиевка Днепропетровской области;

село Галиновка Волынской области;

село Борисов, Хмельницкой области;

село Кореща, Полтавской области;

село Гринцява, Ивано-Франковская область.

ПЦУ остается крупнейшей по численности организацией Украины

По состоянию на сегодня Поместная Украинская Православная Церковь состоит из 44 епархий, которые в Украине объединяют более 7 тысяч приходов, а также примерно 80 мужских и женских монастырей.

Социологические исследования показывают, что к православному вероисповеданию в Украине относятся по разным оценкам от 65 до более 75% опрошенных.

Во всех регионах, кроме Востока, число сторонников ПЦУ существенно преобладает количество последователей Московского Патриархата – даже там, где действующие приходы ПЦУ находятся в меньшинстве.

Стабильно велико число тех, кто декларирует себя «просто православными». Особенно много таких на востоке и юге Украины – более половины от всех православных.

В то же время относительно тех приходов в диаспоре, которые принадлежали к УПЦ КП и не желают терять единство с ПЦУ, мы с лета 2019 года находимся в процессе многостороннего диалога, состоялось несколько встреч на эту тему с участием представителей Викариата в Америке, Вселенского Патриархата и ПЦУ. Совместными усилиями мы ищем такую форму, которая удовлетворит все стороны,

- констатировали в ПЦУ.

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Кратко о создании ПЦУ