Сколько приходов перешли в ПЦУ за 2 года после Томоса: что тормозит процесс
2 года назад, 5 января 2019 года, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. А на следующий день состоялась передача документа. С тех пор к ПЦУ присоединились более 600 приходов Московского патриархата.
Переход приходов: какие процессы происходили в 2020 году
Как рассказали в пресс-службе Православной церкви Украины в комментарии 24 каналу, в течение первого года после получения Томоса к ним присоединились около 600 приходов. А в 2020 году это количество стало намного меньше – перешли лишь 5 приходов.
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Среди причин замедления перехода в ПЦУ называют эпидемию коронавируса, препятствия со стороны местных властей и Русской православной церкви:
- местные чиновники приостанавливали или затягивали регистрацию;
- переходы не регистрируют иногда в областных администрациях;
- практически относительно каждого прихода, который перешел из УПЦ МП, есть соответствующие иски в судах;
- на средства доноров в населенном пункте строят для сторонников Московского Патриархата новое помещение, выплачивают денежное содержание и оказывают материальную помощь наиболее активным сторонникам РПЦ.
Переходы происходят одиночно по каждой области. И очень часто мы этого даже не афишируем для того, чтобы не было противостояний. Поскольку есть попытки напугать других, показать, что вот, если вы перейдете, мы будем вам сопротивляться,
- подчеркнули в Православной Церкви Украины.
Здесь добавили, что мешает процессу и тот факт, что безосновательно в течение более 1,5 года блокируется выполнение закона части, что требует от религиозных организаций указывать в своем названии принадлежность к другой религиозной организации, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре. То есть должна быть не Украинская православная церковь Московского патриархата и Русская православная церковь в Украине.
Какие именно приходы перешли в 2020 году
По данным списка религиозных организаций, говорится о:
- село Мусиевка Днепропетровской области;
- село Галиновка Волынской области;
- село Борисов, Хмельницкой области;
- село Кореща, Полтавской области;
- село Гринцява, Ивано-Франковская область.
ПЦУ остается крупнейшей по численности организацией Украины
- По состоянию на сегодня Поместная Украинская Православная Церковь состоит из 44 епархий, которые в Украине объединяют более 7 тысяч приходов, а также примерно 80 мужских и женских монастырей.
- Социологические исследования показывают, что к православному вероисповеданию в Украине относятся по разным оценкам от 65 до более 75% опрошенных.
- Во всех регионах, кроме Востока, число сторонников ПЦУ существенно преобладает количество последователей Московского Патриархата – даже там, где действующие приходы ПЦУ находятся в меньшинстве.
- Стабильно велико число тех, кто декларирует себя «просто православными». Особенно много таких на востоке и юге Украины – более половины от всех православных.
В то же время относительно тех приходов в диаспоре, которые принадлежали к УПЦ КП и не желают терять единство с ПЦУ, мы с лета 2019 года находимся в процессе многостороннего диалога, состоялось несколько встреч на эту тему с участием представителей Викариата в Америке, Вселенского Патриархата и ПЦУ. Совместными усилиями мы ищем такую форму, которая удовлетворит все стороны,
- констатировали в ПЦУ.
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Кратко о создании ПЦУ
- Православную церковь Украины создали 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве.
- Ее предстоятель митрополит Епифаний получил Томос об автокефалии 6 января 2019 года.
- Официальное признание ПЦУ можно сравнить с признанием одного государства другим, поскольку этот процесс – длительный.
- Сейчас ПЦУ признали только 4 церкви. Последней после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата стала Кипрская церковь.
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