Заступника міського голови одного з міст Донецької області затримали під час одержання хабаря. Ще у березні 2021 року чиновник вимагав від мешканця Маріуполя 2000 доларів за виділення двох земельних ділянок.

Деталі затримання чиновника

Заступника міського голови затримали на хабарі в службовому кабінеті. За даними слідчих, чиновник у березні 2021 року вимагав у маріупольця 2 000 доларів за виділення двох земельних ділянок для підприємницької діяльності.

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За даними місцевого видання mrpl.city, затримання проходило в місті Селидове Донецької області.

Чиновника затримали на хабарі у 2000 доларів

Тепер чиновнику загрожує ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. Зараз триває досудове розслідування справи.



На Донеччині чиновника затримали на хабарі