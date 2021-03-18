Россия 17 марта провела неформальное заседание в ООН по формуле Арриа, которое использовала для проталкивания лживых заявлений об оккупации Крыма. На такие провокации никто не повелся, поэтому Украина и еще 18 государств с 3 континентов выступили с совместным заявлением против России.

Свое заявление государства-подписанты начали с осуждения нарушений Россией прав человека и наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму.

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"Мы решительно отвергем попытку аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Действия России вызывают беспокойство на глобальном уровне и противоречат международному праву", – говорится в заявлении.

Государства, что его подписали, отметили, что устроенное Россией мероприятие имеет единственную цель – исказить представление о реальной ситуации на оккупированных территориях.

"Если бы Россия действительно была заинтересован в улучшении понимания ситуации в Крыму, она позволила бы представителям ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций беспрепятственный доступ в Крым", – отметили подписанты заявления.

В резолютивной части 19 государств раз подчеркнулы, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и призвали Россию немедленно прекратить оккупацию.

Кто подписался под заявлениями:

Кроме Украины, подписантами совместного заявления стали еще 18 государств-членов ООН с трех континентов:

Австралия,

Бельгия,

Болгария,

Великая Британия,

Грузия,

Эстония,

Ирландия,

Канада,

Латвия,

Литва,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Словакия,

США,

Франция,

Германия,

Чехия.