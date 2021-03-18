На попытку России легализовать оккупацию Крыма в ООН синхронно ответили 19 государств
Россия 17 марта провела неформальное заседание в ООН по формуле Арриа, которое использовала для проталкивания лживых заявлений об оккупации Крыма. На такие провокации никто не повелся, поэтому Украина и еще 18 государств с 3 континентов выступили с совместным заявлением против России.
Источник:МИД Украины
Свое заявление государства-подписанты начали с осуждения нарушений Россией прав человека и наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму.
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"Мы решительно отвергем попытку аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Действия России вызывают беспокойство на глобальном уровне и противоречат международному праву", – говорится в заявлении.
Государства, что его подписали, отметили, что устроенное Россией мероприятие имеет единственную цель – исказить представление о реальной ситуации на оккупированных территориях.
"Если бы Россия действительно была заинтересован в улучшении понимания ситуации в Крыму, она позволила бы представителям ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций беспрепятственный доступ в Крым", – отметили подписанты заявления.
В резолютивной части 19 государств раз подчеркнулы, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и призвали Россию немедленно прекратить оккупацию.
Кто подписался под заявлениями:
Кроме Украины, подписантами совместного заявления стали еще 18 государств-членов ООН с трех континентов:
- Австралия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великая Британия,
- Грузия,
- Эстония,
- Ирландия,
- Канада,
- Латвия,
- Литва,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Польша,
- Словакия,
- США,
- Франция,
- Германия,
- Чехия.
Что такое формула Арриа?
Это неформальные встречи в ООН, которые могут организовывать 1 или несколько членов Организации. Они являются исключительно формальными площадками дискуссии и не имеют юридической силы.
Но Россия использует их для внутреннего потребителя. Ранее туда приглашали так называемых "депутатов от Крыма" или боевиков, демонстрируя, что, мол, они выступают в ООН, а значит мир их признает. А это значит, что в России "скоро все будет хорошо".
В то же время демократический мир постоянно напоминает России, что у нее "все будет хорошо" сразу после освобождения оккупированных территорий Украины.
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