Кабинет Министров ввел новые карантинные ограничения в Украине. Они начнут действовать уже с 19 декабря 2020 года на всей территории нашей страны.

Новые ограничения должны сдержать стремительное распространение коронавируса. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Новые ограничения запрещают

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей. Посещение учебных заведений, в которых на самоизоляции будут находиться более 50% учащихся и персонала;

будут находиться более 50% учащихся и персонала; Работу учебных заведений с группами, в которых больше 20 человек. Исключение сделают только для детских садов, учреждений внешкольного и специализированного образования.

Исключение сделают только для детских садов, учреждений внешкольного и специализированного образования. Допуск людей без защитных масок в общественный транспорт. За такое нарушение будут наказывать штрафом в размере 3400 – 5100 гривен.

За такое нарушение будут наказывать штрафом в размере 3400 – 5100 гривен. Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 квадратных метров.

и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 квадратных метров. Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

(кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. Работу спортивных залов и фитнес-центров при условии, что в них не соблюдаются правила: 1 человек на 20 квадратных метров.

при условии, что в них не соблюдаются правила: 1 человек на 20 квадратных метров. Работу учреждений по размещению (исключение сделают только для отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

(исключение сделают только для отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений). Религиозные мероприятия : в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими. Пересечение границы для иностранцев, не имеющих страхового полиса.

Обратите внимание! В ночь новогоднюю ночь, то есть с 31 декабря на 01 января, рестораны и кафе могут работать до 01:00.

В то же время продолжают действовать ограничения, которые правительство ввело раньше. 10 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о продлении общенационального карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. В этот период на всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Ограничения оранжевой зоны: главное

На концертах, спортивных, религиозных и других мероприятиях могут находиться до 20 человек. Они должны соблюдать дистанцию – 1,5 метра.

В спортзалах и фитнес-центрах количество посетителей не должно превышать 1 человека на 20 квадратных метров.

В кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на половину. В транспорте количество мест ограничивается сидячими.

Запрещена работа дискотек и ночных клубов. Запрещена работа средств размещения, кроме предоставляющих социальные услуги.

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Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости коронавирусной болезнью. За сутки 18 декабря в Украине подтвердили 12 630 новых случаев COVID-19.

По состоянию на 18 декабря в Украине заболел коронавирусом 944 381 человек. Из них выздоровели 561 222 человека. Умерли 16 256 инфицированных.



В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Фото Кабмін