18 марта исполняется 7 лет со времени объявления российскими оккупантами о завершении кражи украинской территории – полуострова Крым. Это событие окончательно разрушило миф о "братских народах" и показало истинную сущность России.

Уже 7 лет почти 2 миллиона граждан Украины находятся в заложниках Путина и его приспешников, а Крым имеет статус временно оккупированной территории.

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Предпосылки подписания "договора"

18 марта 2014 года произошло то, во что многие не могли поверить: Россия цинично наплевала на все возможные законы и объявила о присоединении части независимой Украины к себе. Это произошло не только вопреки нормам международного права, но и против человеческой природы. Много лет россияне рассказывали, что являются братьями для украинцев (правда, почему-то старшими), но оказалось, что это совсем не так, ведь брат не ворует у брата и точно не наносит ему удар в спину. Да, речь именно о Крыме и Донбассе – в 2014 году россияне начали против своих "братьев" военную операцию, так же как в 2008 году напали на еще одних "братьев" – грузин. Сейчас они рассказывают, что это была такая "военная хитрость".

20 февраля 2014 года россияне начали активную часть военной операции по захвату Крыма. Украинская армия не оказывала сопротивления, а некоторые украинские силовики изменили присяге и перешли на сторону оккупантов. В таких условиях вооруженные россияне установили контроль над ключевыми объектами Крыма и провели под дулами автоматов заседание парламента автономии. На нем было "принято" решение о так называемом "референдуме". Его сначала назначили на май, но впоследствии впопыхах перенесли на 16 марта.

1 марта 2014 года верхняя палата российского парламента дала формальное согласие на ведение войны против Украины и окончательно развязала Путину руки.

Незаконный "референдум" прошел с максимально возможными нарушениями и не был признан миром, но России этого и не надо было – оккупанты "нарисовали" себе нужные цифры и объявили о практически единодушном желании крымчан присоединиться к Москве.

17 марта местные коллаборационисты "самопровозгласились" и сразу захотели перейти под руку России. В Кремле ответили "согласием" и приготовились к последнему эпизоду фарса.

Как подписывали "договор"

18 марта 2014 года – в Москве произошло "торжественное" оформление кражи. В георгиевский зал в Кремле прибыли представители сепаратистов – их принимал президент России Путин, депутаты и другие представители страны-оккупанта.

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Перед подписанием "договора" Путин 45 минут рассказывал, почему его страна захватила Крым, вспомнил о Херсонесе, где крестился киевский князь, о могилах русских воинов в Севастополе и отметил вымышленную опасность, которую несли Крыму украинцы.

Крым останется и российским, и украинским, и крымскотатарским. Он будет родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бандеровским,

– циничная тирада с "крымской речи" Путина в обеих палатах парламента.

Кстати, речь Путина была довольно похожа на другую знаменитую речь, которая была произнесена 1 сентября 1939 года.

Чем и кем вдохновлялся Путин в своей речи 18.03.2014:

Все это происходило в прямом эфире – за событием следили миллионы людей. Кое-кто в эйфории, а некоторые – в отчаянии.

Кто подписывал "договор"

От имени самопровозглашенной "Республики Крым" так называемый "договор" о так называемом "присоединении" подписывали 3 человека – Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый. Никакого права этого делать они не имели.

Преступление в формате онлайн:

Гражданин Украины Сергей Аксенов был депутатом Верховной Рады автономии от пророссийской партии "Русское Единство". На выборах-2010 эта маргинальная политсила получила только 4% и, конечно, не могла представить весь Крым. Но именно этого персонажа, который к тому же имел громкое криминальное прошлое, российские диверсанты "поставили" во главе самопровозглашенного квазигосударства и сделали лицом видимой части операции.

Владимир Константинов был одним из крымских соратников президента Януковича и кадровым "регионалом". В 2010 году Константинова избрали спикером парламента автономии, он возглавлял фракцию "За Януковича". В начале оккупации Крыма Константинов открыто перешел на сторону врага и лоббировал в Верховной Раде Крыма нужные россиянам решения. За свою службу Константинова оставили у власти и сделали спикером нового квазипарламента.

Алексей Чалый вообще не был гражданином Украины и имел российский паспорт и свитер (именно в нем и вошел в историю). Его пригласили в Кремль под видом представителя общины города Севастополь. Никакого права его представлять он также не имел. Чалого "выбрали" так называемым "народным мэром" в ходе митинга пророссийских сил (где большинство составляли российские диверсанты), на этом довольно слабом основании он начал считаться Москвой полномочным представителем города.

От имени России договор подписал глава этого государства Владимир Путин.

Кто такой Путин:

Что подписывали

Документ, которым россияне надеялись прикрыть свое преступление, состоял из преамбулы и 10 статей.

В преамбуле содержалась ссылка на Устав ООН, который предусматривает право на равноправие и самоопределение народов, а также упоминается так называемый "референдум", который якобы зафиксировал желание крымчан присоединиться к оккупантам.

Статьи "договора" определяли процедуру "вхождения" Крыма в состав России. Самопровозглашенная "Республика Крым" и город Севастополь получали, по мнению россиян, статус субъектов РФ, а все жители захваченной территории – паспорта страны-оккупанта, если в течение месяца не откажутся от такой "чести".

Также "договор" распространял на украинскую территорию российское право и администрацию страны-оккупанта, обязывал крымчан платить оккупантам налоги и служить в их армии.

Юридический статус Крыма

Учитывая международное право, данный договор является лишь рандомным набором слов и имеет статус "филькиной грамоты". Впрочем, Россия его признает и на правах государства с ядерным оружием игнорирует мнение мирового сообщества.

20 марта 2014 года "договор" почти единогласно "ратифицировала" российская Госдума – против был только 1 депутат и 4 не голосовали. На следующий день верхняя палата единогласно приняла "договор".

Захват Крыма создал также юридическую коллизию – за последние 7 лет в Крыму несколько раз проводились российские выборы. Поскольку они проходили на украинской территории незаконно, но Россия считает эти голоса электоральной частью, то сейчас в РФ нет ни законно избранного главы государства – президента, ни парламента.

Россияне предоставили крымчанам вымышленную автономию и создали "Крымский федеральный округ". Эта конструкция просуществовала 2 года и была ликвидирована в 2016 году. Тогда "Республику Крым" присоединили к Южного федеральному округу с административным центром в Ростове-на-Дону.

Мир не признает "крымские паспорта" и считает их владельцев гражданами Украины, ими они остаются и на самом деле. Так же действует запрет на ведение бизнеса с оккупированными территориями и санкции.

Эти санкции поддерживает и, безусловно, признает и сама Россия, однако не оставляет попыток их снятия или смягчения.

Сейчас Крым по закону остается украинским и имеет статус "временно оккупированной территории". Оккупация продолжается уже семь лет и за это время полуостров превратился в место экономического, экологического и политического кризиса, Путин держит около 2 миллионов человек в заложниках, уничтожает уникальную природу Крыма, милитаризирует полуостров и завозит туда ядерное оружие.

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Крымчане не увидели никакого "улучшения", которое так обещали пропагандисты, зато узнали обо всех недостатках жизни в не признанном миром анклаве, где действуют тоталитарные порядки и отсутствуют элементарные условия для жизни. Богаче от такого "присоединения" стали главари сепаратистов, бывшие "регионалы" и байкеры Залдостанова, простым людям остались те же "камни с неба".

Крым сейчас

В 2021 году на крымчанах ставят новые опыты – оккупационная администрация сняла в Крыму карантин ради "празднования" седьмой годовщины захвата Крыма. Все ради выступлений байкеров-путинцев и детей с оружием.

Захват Крыма создал так называемый эффект "Кримнаша" – его признаками стали подъем урапатриотизма в России, что увеличило рейтинг Путина и активизацию захватнических планов РФ. Довольно быстро эйфория от пропагандистской пропаганды спала и все россияне заплатили за кражу украинских земель из своих карманов. Оккупация Крыма сделала Россию изгоем, а россиян еще более несчастными, крымский "вау-эффект" оказался скоротечным.

Это преступление окончательно убедило мировое сообщество, что во главе государства со столицей в Москве стоят преступники, а их лидер является убийцей.