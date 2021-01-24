18 тысяч нарушителей оштрафовали за время локдауна: у Авакова объяснили, кого и за что
За несоблюдение карантинных условий в Украине, в том числе и за отсутствие маски, с недавних пор начали штарфовать. Правоохранители наказали почти 18 тысяч нарушителей.
В общем, наказывали как водителей общественного транспорта, так и субъектов хозяйствования. Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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По его словам, за время жесткого карантина, штрафы выписали почти 9 тысячам водителям транспортных средств. Они нарушали ограничительные меры, хотя и пытались "обходить" правила.
Перевозчики пытались как-то обойти эти ограничения, сообщали друг другу о патруле. Таких случаев было не очень много, но они были,
– сказал Мартыненко.
Какие заведения чаще всего нарушали
Всего за карантин выявили почти 9 тысяч нарушений и в работе субъектов хозяйствования. Речь идет о таких сферах обслуживания как:
- развлекательные заведения;
- торгово-развлекательные центры;
- рынки;
- фитнес-центры;
- бассейны;
- спортивные залы.
Советник считает, что несмотря на это превентивная работа дала свои результаты, поэтому штрафы значительно повлияли.
Какие штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала
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