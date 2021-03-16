16 марта – седьмая годовщина так называемого "референдума" в захваченном россиянами Крыму. 24 канал возвращается к тем событиям и рассказывает о преступлении путинского режима.

20 февраля 2014 года Россия начинает открытую военную агрессию против Украины в Крыму. Оккупанты ни от кого не прятались и на глазах украинских военных и спецслужб начали завозить на остров своих военных.

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"Зеленые человечки" атакуют

По легенде, это были придуманные "силы самообороны Крыма", а на самом деле – элитные российские отряды специального назначения. Они установили контроль над ключевыми объектами на полуострове и блокировали украинских военных. ВСУ были парализованы и им было фактически запрещено отвечать оккупантам.

При молчазном согласии украинских военных и силовиков в ночь на 27 февраля "зеленые человечки" захватили здание Верховного Совета Крымской автономии и выставили по периметру пулеметы. Днем под дулами российских автоматов и под давлением ряженых "самооборонцев" (одним из них был известный российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин) крымские парламентарии "приняли" незаконное постановление о проведении "референдума". Его испуганные депутаты приняли практически единогласно.

Депутатов собирали "ополченцы", чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Что уж там говорить? Да, я был одним из командиров этих "ополченцев". Я это все видел собственными глазами,

– один из руководителей "крымской операции" Игорь Гиркин рассказывает о том, как принималось решение о "референдуме".

"Референдум" и аннексия

Незаконный "референдум" (согласно законам Украины, Верховный Совет Крымской автономии не имел такого права) был назначен на 25 мая 2014 года. Ответить предлагалось на следующий вопрос: "Автономная Республика Крым имеет государственную самостоятельность и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений?". Ответы: "да" или "нет".

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Только после этого в Киеве начали понимать, что происходит. А происходила фактическая кража Крыма. Действовать нужно было решительно и платить большую цену за слабость первых дней. Исполняющий обязанности президента Украины спикер Александр Турчинов брать на себя такую ​​ответственность не решился.

И.о. президента пытается дистанционно остановить российское нашествие:

В условиях, когда время шло на часы, в Киеве решили избежать ответственности и переложить ответственность на западных союзников, чтобы те оказали дипломатическое давление на российских оккупантов. Впрочем, международное сообщество оказалось инертным и ограничилось озабоченностью. Россия же на дипломатический этикет не обращала внимания (а "обеспокоенность" языком дипломатии – очень серьезно) и плевать хотела на Будапештский меморандум.

Потери Украины

В итоге Украина потеряла не только Крым, но и часть Донбасса. За это было уплачено старшим цену – более 13 тысяч погибших украинцев, миллионы беженцев и миллиарды долларов экономических потерь. Но всего этого ни Турчинов, ни кто другой в высоких кабинетах столицы Украины не знали.

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Беспокойство цивилизованного мира агрессивной политикой Москвы спровоцировало оккупантов к более решительным действиям. Они изменили дату "референдума" на 30 марта 2014 года, а затем – вообще на 16 марта. Об этом объявил уже 1 марта коллаборационист Сергей Аксенов, которого россияне сделали "лицом" процесса захвата Крыма.

Также были окончательно сорваны маски и к вопросу, что на "референдум" выносилось. Теперь он был однозначным. Жителям Крыма предлагалось "проголосовать" за один из двух вариантов. Первый – "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации", второй – "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Других вариантов не было, что делало список не полным. Таким образом, даже если "референдум" имел бы хоть какую-то законную силу, его вопросы были фикцией.

Кто писал вопрос для "референдума":

В стиле Сталина и Гитлера

Оккупанты особо не скрывали, что псевдореферендум им был нужен только для создания иллюзии законности.

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Именно так делал в 1938 году Гитлер во время аншлюса Австрии, Сталин в 1939 и 1940 годах, когда советские войска захватывали Западную Украину, Бессарабию, страны Балтии, а также в 1945-м, когда были проведены "референдумы" в оккупированных Красной Армией странах Восточной Европы.

Фактически фейковый плебисцит в Крыму стал продолжением традиций режимов Гитлера и Сталина.

На псевдореферендум людей массово сгоняли "казаки", "гиркинцы", "ночные волки" и другие российские диверсанты, объединившиеся с местной пятой колонной. А сам процесс происходил под контролем российских военных.

Украинские власти призвали бойкотировать незаконный "референдум", но на этом помощь Киева фактически завершилась. Крымчане остались фактически один на один с оккупантом, которого еще недавно многие считали представителем братского народа.

Многие крымчане, обманутые российской пропагандой, которая обещала золотые горы, действительно пошли на "референдум". Впрочем, большая часть граждан понимала, что происходит, и не желала участвовать в российской афере. Но если садишься играть с шулерами – готовься к обману. Именно так и произошло.

Я был на восьми – десяти участках. Видел, как люди голосовали без паспортов, в списках избирателей их не было и каждого вносили прямо на месте. Я фиксировал на избирательном участке в Симферополе, как выдавали бюллетень с отметкой в ​​виде точки или галочки в графе за присоединение Крыма к России. Нарушения также были при подсчете и уничтожении неиспользованных бюллетеней. Одному из наших журналистов тогда удалось три раза проголосовать в разных местах, везде ему выдали бюллетени,

– журналист Шевкет Наматуллаев, который в составе съемочной группы канала ATR стал свидетелем преступного "референдума", вспоминает те события.

На отдельных участках под объективами российских пропагандистов сняли "высокую явку", а дальше "свои" наблюдатели подтвердили, что все было "честно", а свои "люди" посчитали как было надо.

Под каждым участком стояли разодетые в казаков люди с нагайками. Они вели себя нагло. Одна керченская журналистка с пророссийскими взглядами решила первой прийти на избирательный участок в школе Короленко, чтобы сфотографировать первого избирателя. Ее просто не пустили "казаки", у нее забрали и разбили фотоаппарат, очень грубо с ней обошлись. После этого журналистка ушла из профессии,

– журналистка Елена Лысенко рассказывает о событиях 16 марта 2014 года.

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Оккупанты "нарисовали" явку на "референдум" в невероятные более 80%, хотя на самом деле она была в районе 30%.

Помню день "референдума". Какие там 83% проголосовавших – в те дни многие на улицу и то боялись выйти. Хотя многие пенсионеры – да, голосовали с радостью и со словами "хоть умрем в России". Конечно, мы все ждали, что начнутся боевые действия, Украина введет свои войска, и все будет как раньше. И когда этого не произошло, многие были очень разочарованы,

– пользовательница соцсети "Просто крымчанка" вспоминает "референдум".

Конечно, никто не думал о законности всего этого, ведь "референдум" был незаконным с самого начала. Именно поэтому оккупанты и их сторонники не боялись идти на откровенные нарушения – агитацию в день выборов, манипуляции со списками, карусели, вбросы бюллетеней и тому подобное.

По сравнению с тем, что весь этот балаган проходил под наблюдением вооруженных оккупантов и имел заранее определенный результат, какие-то махинации выглядели как банальность.

Представители Меджлиса побывали на многих избирательных участках в Крыму и говорят, что явка населения в пределах 30%. Возможно, где-то в городах, где больше русскоязычного населения, чем в Керчи, явка и составляет до 50%. Однако это сомнительно. Ведь даже тогда, когда проходят выборы в местные органы власти и разгораются страсти, и тогда явка на выборы где-то в пределах 52%. Потому как и кто голосует на этом "референдуме", вероятно, не имеет никакого значения. Поскольку официально показывают ту цифру, которую нужно,

– уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев о явке на "референдуме".

Крымские татары массово решили бойкотировать "праздник оккупантов", но россияне просто не открыли участки в местах компактного проживания крымских татар и сделали вид, что так и было.

Хроника преступления

"Результат" в 93% за Россию и только 7% за Украину никого не удивил. Так решил Путин, решил сделать крымчан соучастниками военного преступления и запрограммировать их на получение "камней с неба".

Также соучастниками стали так называемые "международные наблюдатели". Это были в основном русские или агенты влияния России.

Хороводы, танцы, песни, водка и пиво (простите, из песни слов не выкинешь), народная музыка, русские флаги, сожженные украинские паспорта,

– Эмине Джеппарова о вечере 16 марта и похмелье после "референдума".

На следующий день после "референдума" Крым незаконно объявили "независимым", а уже 18 марта 2014 года Россия прибрала украинскую землю в свои руки.

Вся эта иллюзия плебисцита под лозунгами "Возвращение к родной гавани" никого не обманула.

Организаторы псевдореферендума в Крыму давно известны, их имена установлены, а некоторые из них уже имеют дело с украинским правосудием. Впрочем, немало преступников еще ждут расплаты. То, что это рано или поздно произойдет, не вызывает никаких сомнений. Как не вызывает сомнений и то, что временно оккупированные украинские земли вернутся на Родину.

Международная реакция