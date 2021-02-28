В Сумах 27 февраля 2 первокурсницы отравились лекарствами. По данному факту в полиции открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Известно, что девушкам – по 16 лет. Наглотались они таблеток от простуды. После сами вызвали скорую.

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Подробнее об инциденте

Он произошел примерно в 16:30. Девушки находились в квартире одной из них.

Сейчас обе – в больнице. К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пока в полиции не могут дать точного ответа, связано ли это событие с так называемыми "группами смерти" и аналогичными челленджами в социальных сетях.

По факту инцидента в полиции открыли уголовное производство. Речь идет о статье "Доведение до самоубийства".

Что этому предшествовало

В Украине в последнее время возросло количество подростковых самоубийств и несчастных случаев.

Большинство из них связывают с так называемыми "группами смерти", которые снова набирают популярность в Украине.

В этих группах кураторы дают несовершеннолетним различные опасные задания. Одно из самых известных сегодня – "выпей 40 таблеток, и посмотри, что будет".

Из-за этого в Украине на парламентском уровне предлагают запретить продажу лекарств несовершеннолетним. А детский омбудсмен Николай Кулеба поддерживает инициативу учителей о запрете тиктока. Собственно в этой сети и распространяются смертельные челленджи.

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Дети отравились таблетками в Украине: самые громкие случаи

На Киевщине 2 семиклассницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина". К сожалению, одну из них спасти не удалось.

Чуть позже в Умани две школьницы попали в больницу из-за того же "Дротаверина", они выпили по 10 таблеток. По словам медиков, угрозы их жизни нет.