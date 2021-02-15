150 миллионов убытков: бывшего топменеджера "Нафтогаза" подозревают в махинациях с газом
Офис генпрокурора выясняет детали операций по купле-продаже газа между государственным "Нафтогазом" и компанией "ЭРУ Трейдинг". Бывшего топменеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова подозревают в действиях, которые привели к нанесению государству убытков на сумму более 150 миллионов гривен.
Об этом говорится в письме Офиса генпрокурора в адрес Министерства энергетики, которое есть в распоряжении издания.
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Как работала преступная схема
В период ноября 2018 года – января 2019 года служащие "Нафтогаза", действуя по предварительному сговору, разработали "преступную схему завладения имуществом компании.
Они реализовывали газ подконтрольным компаниям по заниженным ценам.
Далее вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, повлекшие "Нафтогазу" тяжкие последствия",
– говорится в письме.
По версии Офиса генпрокурора, целью этой операции было незаконное обогащение.
Кто к этому причастен
Прокуроры напоминают, что из-за изменения схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставку и продажу газа промышленным и коммерческим предприятиям начал реализовываться через дочернюю "ГК Нефтегаз Трейдинг".
"Одной из таких частных компаний стало ООО "Эру Трейдинг", конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Андрей Фаворов", – добавляют прокуроры.
С 26 ноября 2018 года он работал в "Нафтогазе" на должности директора дивизиона "интегрированный газовый бизнес", имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия председателя правления "Укргаздобыча".
Досудебным расследованием установили, что Фаворов по предварительному сговору с руководством "Нафтогаза" в течение ноября 2018 года – января 2019 года организовал продажу 147 миллионов кубических метров газа по цепи поставок от "Нафтогаза" до "Нафтогаз Трейдинг" и до "ЭРУ Трейдинг".
Продажа происходила по заниженной цене примерно 8,4 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров.
Далее этот газ "Эру Трейдинг "реализовало" Укртрансгазу " по рыночной цене примерно 9,5 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров.
Вероятная сумма убытков достигает 153,2 миллиона гривен.
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