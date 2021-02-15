Офис генпрокурора выясняет детали операций по купле-продаже газа между государственным "Нафтогазом" и компанией "ЭРУ Трейдинг". Бывшего топменеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова подозревают в действиях, которые привели к нанесению государству убытков на сумму более 150 миллионов гривен.

Об этом говорится в письме Офиса генпрокурора в адрес Министерства энергетики, которое есть в распоряжении издания.

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Как работала преступная схема

В период ноября 2018 года – января 2019 года служащие "Нафтогаза", действуя по предварительному сговору, разработали "преступную схему завладения имуществом компании.

Они реализовывали газ подконтрольным компаниям по заниженным ценам.

Далее вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, повлекшие "Нафтогазу" тяжкие последствия",

– говорится в письме.

По версии Офиса генпрокурора, целью этой операции было незаконное обогащение.

Кто к этому причастен

Прокуроры напоминают, что из-за изменения схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставку и продажу газа промышленным и коммерческим предприятиям начал реализовываться через дочернюю "ГК Нефтегаз Трейдинг".

"Одной из таких частных компаний стало ООО "Эру Трейдинг", конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Андрей Фаворов", – добавляют прокуроры.

С 26 ноября 2018 года он работал в "Нафтогазе" на должности директора дивизиона "интегрированный газовый бизнес", имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия председателя правления "Укргаздобыча".

Досудебным расследованием установили, что Фаворов по предварительному сговору с руководством "Нафтогаза" в течение ноября 2018 года – января 2019 года организовал продажу 147 миллионов кубических метров газа по цепи поставок от "Нафтогаза" до "Нафтогаз Трейдинг" и до "ЭРУ Трейдинг".

Продажа происходила по заниженной цене примерно 8,4 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров.

Далее этот газ "Эру Трейдинг "реализовало" Укртрансгазу " по рыночной цене примерно 9,5 тысячи гривен за 1 тысячу кубических метров.

Вероятная сумма убытков достигает 153,2 миллиона гривен.

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Справка. Фаворова назначили на должность руководителя интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" в 2018 году. До того он был директором и руководящим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины". С должности он ушел в начале апреля 2020 года.