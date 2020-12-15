По меньшей мере 1,5 тысячи границы Украины с Россией до сих пор нуждаются в инженерном обустройстве. Все из-за проблемы недостаточного финансирования проекта. Собственными силами пограничная служба может лишь частично осуществить работы.

Сейчас ни в одной из областей Украины не завершено инжерное обустройство границы. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Какая ситуация с обустройством границы

В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 километров границы.

На участке Черниговской области обустроили лишь 10% границы, остается еще 250 – 270 километров.

В Луганской области сделали 110 километров, остается еще около 380 километров.

За все эти годы мы получили 1,7 млрд гривен. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области,

– сказал Дайнеко.

По словам чиновника, используя собственные силы, пограничная служба может лишь выкапывать противотранспортные рвы, производить и натягивать колючую проволоку и создавать контрольно-следовую полосу, а на другие нужды имеющихся ресурсов не хватает.

Дайнеко добавил, что также есть потребность в построении наблюдательных башен. "Мы работаем с нашими партнерами, в частности стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта", – подчеркнул чиновник.