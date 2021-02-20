Мова уже не всрал*сь: 15-летняя тиктокерка извинилась за свои слова – видео
Тиктокерка с ником maybe_lizaaaaa извинилась за свои слова об украинском языке. Накануне 15-летняя девушка попала в скандал, опубликовав бранное видео.
Источник:24 канал
И, похоже, что уже за день предпочтения блогера резко изменились. 19 февраля она записала новое видео, где заявила, что все делают ошибки, и она не является исключением.
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Что сказала тиктокерка
"Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Это была реакция на оскорбления в мою сторону из-за плохого произношения, когда говорю на украинском", – отметила она.
На самом же деле я хорошо знаю украинский. Я хорошо им владею, но с небольшим акцентом. Мне нравится жить в Украине,
– заверила тиктокерка.
И добавила, что "ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала". Девушка заверила, что не хотела никого обидеть, и надеется, что все это поймут.
maybe_lizaaaaa извинилась за свои слова: смотрите видео
Что известно о скандале
- 18 февраля тиктокерка опубликовала видео, где заявила: "Да всрал*ся мне и ваш язык (украинский – 24 канал)".
- Чтобы объяснить масштабы негативного отношения, добавила, что не будет дружить с теми, кто общается на украинском.
- После публикации скандального видео девушка попала в базу сайта "Миротворец".
- Блогеру – 15 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.
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