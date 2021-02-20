Тиктокерка с ником maybe_lizaaaaa извинилась за свои слова об украинском языке. Накануне 15-летняя девушка попала в скандал, опубликовав бранное видео.

И, похоже, что уже за день предпочтения блогера резко изменились. 19 февраля она записала новое видео, где заявила, что все делают ошибки, и она не является исключением.

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Что сказала тиктокерка

"Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Это была реакция на оскорбления в мою сторону из-за плохого произношения, когда говорю на украинском", – отметила она.

На самом же деле я хорошо знаю украинский. Я хорошо им владею, но с небольшим акцентом. Мне нравится жить в Украине,

– заверила тиктокерка.

И добавила, что "ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала". Девушка заверила, что не хотела никого обидеть, и надеется, что все это поймут.

maybe_lizaaaaa извинилась за свои слова: смотрите видео

Что известно о скандале

18 февраля тиктокерка опубликовала видео, где заявила: "Да всрал*ся мне и ваш язык (украинский – 24 канал)".

Чтобы объяснить масштабы негативного отношения, добавила, что не будет дружить с теми, кто общается на украинском.

После публикации скандального видео девушка попала в базу сайта "Миротворец".

Блогеру – 15 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник.

Справка. Ранее в скандал попала другая украинская блогер – Таисия Онацкая. Она сняла видео на аллее Небесной Сотни в Киеве, в котором назвала Россию любимой страной.