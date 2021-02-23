В городе Доброполье Донецкой области с отравлением в больницу попала 15-летняя школьница. Она наглоталась таблеток из-за того, что хотела пропустить уроки.

Медики оказали девушке всю необходимую медицинскую помощь и сообщили в полицию об инциденте. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.

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Мать рассказала подробности

Утром 23 февраля 15-летняя школьница сказала матери, что плохо себя чувствует.

Девушка объяснила, что не хотела идти в школу, поэтому решила выпить таблетки.

Таблетки она взяла в домашней аптечке.

Мать пыталась оказать дочери первую помощь и вызвала "скорую".

Ребенка госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

Заметим, что полиция уже открыла уголовное производство с пометкой "попытка самоубийства". Правоохранители будут проверять все версии произошедшего.