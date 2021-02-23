15-летняя девушка в Донецкой области наглоталась таблеток, чтобы не идти в школу
В городе Доброполье Донецкой области с отравлением в больницу попала 15-летняя школьница. Она наглоталась таблеток из-за того, что хотела пропустить уроки.
Источник:Полиция Донецкой области
Медики оказали девушке всю необходимую медицинскую помощь и сообщили в полицию об инциденте. К счастью, жизни ребенка ничего не угрожает.
Читайте также Смертельная опасность: в школах предостерегают родителей из-за челленджа "40 таблеток" в тиктоке
Мать рассказала подробности
- Утром 23 февраля 15-летняя школьница сказала матери, что плохо себя чувствует.
- Девушка объяснила, что не хотела идти в школу, поэтому решила выпить таблетки.
- Таблетки она взяла в домашней аптечке.
- Мать пыталась оказать дочери первую помощь и вызвала "скорую".
- Ребенка госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.
Заметим, что полиция уже открыла уголовное производство с пометкой "попытка самоубийства". Правоохранители будут проверять все версии произошедшего.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter